2019-07-08T18:04:20+03:00
Общество

«Платим бешеные деньги и ходим пешком»: Как жители 15-этажки в Нижнем Новгороде почти год выживают без лифта

Грузовой сломался в августе 2018 года, а пассажирский постоянно преподносит сюрпризы [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Как жители 15-этажки в Нижнем Новгороде почти год живут без лифтаКак жители 15-этажки в Нижнем Новгороде почти год живут без лифтаФото: Юлия ИСАЕВА
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15-этажный дом на улице Движенцев видно сразу – это единственная одноподъездная высотка среди маленьких построек в отдаленном квартале Канавинского района. Уже почти год местные жители живут там без грузового лифта, а пассажирский постоянно преподносит сюрпризы - или доводит детей до истерик, или совсем не работает.

«Или 2,2 миллиона или ждите до 2033 года»

Здание было построено в 1996 году. По словам старожилов, которые поселились в квартиры еще в те годы, оба лифта изначально работали плохо.

- Во все новостройки устанавливают новые лифты, а в наш старые засунули. Дом с самого начала сдали, а лифты никак не могли, - практически хором делятся впечатлениями жильцы.

Грузовой лифт сломался в 2018 году, а пассажирский работает раз в сутки Фото: Юлия ИСАЕВА

Грузовой лифт сломался в 2018 году, а пассажирский работает раз в суткиФото: Юлия ИСАЕВА

Еще в сентябре 2017 года ГЖИ провела проверку в отношении местного ДУКа и выявила нарушения работы лифта в доме №1 по улице Движенцев.

- Установлено, что не работает механизм открытия кабины в грузовом лифте, имеется неисправность блока совмещения парной работы лифтов, а в пассажирском нарушена плавность остановки кабины, - такой ответ прислали жителям из Госжилинспекции (документ имеется в распоряжении «КП-НН»).

Еще через год, в августе 2018, грузовой лифт сломался окончательно. У него сгорел мотор. Специалисты, которых тут же вызвали обеспокоенные владельцы квартир, поставили неутешительный диагноз.

- Замена лифта равносильна его починке. А менять один нельзя, только оба. Это стоит больше двух миллионов рублей. И теперь нас могут либо включить в региональную программу по замене лифта, либо своими силами надо скидываться и добавлять денег на замену, - рассказала «Комсомолке» Наталья Дядькина.

В администрации Нижнего Новгорода нам сообщили, что замена лифта в доме №1 по улице Движенцев по спецпрограмме запланирована лишь на 2033 год.

- Администрация Канавинского района выходила с предложениями в Фонд капремонта о переносе сроков проведения работ по замене лифтового оборудования на более ранний, однако был получен отказ, - добавили в мэрии.

Людям приходится подниматься по аварийной лестнице Фото: Юлия ИСАЕВА

Людям приходится подниматься по аварийной лестницеФото: Юлия ИСАЕВА

«Пенсионеры сидят дома, а дети плачут»

Отсутствие грузового лифта, конечно, пугает местных жителей, но масла в огонь добавляет еще и пассажирский лифт. Бывает, он работает от силы два часа в сутки, а бывает, не функционирует целыми днями.

- Мы не можем воспользоваться своим правом, потому что при покупке жилья все, естественно, думали о лифтах. Мы ежемесячно платим деньги за содержание жилья по три с половиной тысячи, в том числе и за лифты. Которые не работают! – возмущается Мария Мельникова, владелица квартиры на 10 этаже.

Если пассажирский лифт не работает, пенсионеры вынуждены сидеть в своих квартирах, потому что им сложно подниматься выше второго этажа.

- Плохо нам тут живется. У меня вот ноги больные, глаза уже совсем не видят, еще и лифт этот…, - вздыхает пожилая Лидия Борисова.

Если пассажирский лифт ломается, пенсионеры вообще не выходят из дома Фото: Юлия ИСАЕВА

Если пассажирский лифт ломается, пенсионеры вообще не выходят из домаФото: Юлия ИСАЕВА

От отсутствия лифтов страдают и молодые мамочки, которые вынуждены таскать детей и коляски по аварийной лестнице.

- Я живу на девятом этаже, мать двоих детей : одному два годика, другому полтора месяца. Бывает, спущусь с ними гулять, лифт работает. Через несколько минут он перестает работать, и мне приходится одного сына брать на руки, а коляску со вторым тащить обратно на 9 этаж. Муж часто в командировках, еле справляюсь, - жалуется Ольга Васенкова.

Молодые мамочки вынуждены таскать коляски и детей по запасной лестнице Фото: Юлия ИСАЕВА

Молодые мамочки вынуждены таскать коляски и детей по запасной лестницеФото: Юлия ИСАЕВА

Бывало такое, что в пассажирском лифте застревали дети, а потом родителям приходилось часами их успокаивать. Если покупают мебель – нужно доплачивать грузчикам, чтобы они тащили ее по лестнице.

- А однажды к бабушке на 15 этаже приехала скорая, ей плохо стало. Так врачи с носилками к ней поднимались, а потом еще несли женщину на носилках по нашей узенькой лестнице. Ужасно, - вспоминают жильцы.

Дети боятся пассажирского лифта, как огня. Они уже не раз в нем застревали Фото: Юлия ИСАЕВА

Дети боятся пассажирского лифта, как огня. Они уже не раз в нем застревалиФото: Юлия ИСАЕВА

Аварийная лестница действительно очень узкая. Коляска с маленьким ребенком еле умещается, не говоря уже про крупную мебель.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Нижнего Новгорода:

- После встречи мэра Владимира Панова с жителями Канавинского района, прошедшей в июне, было направлено повторное обращение в НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» о рассмотрении возможности переноса срока проведения капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирном доме №1 на улице Движенцев. Кроме этого, администрация города прорабатывает и другие варианты решения вопроса.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

15-этажка без лифта в Нижнем Новгороде.Юлия ИСАЕВА, Ольга АЛЕКСЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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