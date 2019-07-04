2019-07-04T18:35:36+03:00
Общество

Самыми необычными именами в Нижегородской области стали Ширина и Персей

ЗАГС Нижегородской области назвал рассказал, как называют детей нижегородцы
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Самыми необычными именами в Нижегородской области стали Ширина и ПерсейСамыми необычными именами в Нижегородской области стали Ширина и ПерсейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Традиционно ЗАГС Нижегородской области составляет список самых популярных и самых оригинальных имен, которыми называют нижегородцы своих детей. Так, по словам руководителя Ольги Красновой, самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Александр и Иван. У девочек в ТОП вошли имена Ксения, Анастасия, Виктория и Милана.

А вот необычных имен в этом году очень много. Среди новорожденных мальчиков есть Сулейман, Адам, Спиридон, Ричард, Иоан, Елизар, Август, Янислав, Эдгар, Филарет, тамерлан, Соломон, Святозавр, Персей, Пересвет, Оганез, Милорд, Людвиг, Лавр, Енисей, Добрыня, Арнольд, Антоний, Алмаз, Аврелий.

Девочки тоже могут удивить своими именами. Так, в этом году в Нижегородской области родились Любава, Лея, Забава, Гликерия, Ширина, Тея, Тата, Степанида, Славяна, Скарлетт, Сильвия, Вселена, Святослава, Роза, Раваэлла, Архидея, Новелла, Медина, Маруся, Мадонна, Луна, Калерия, Златислава, Жасмин, Добромира, Дивна, Владлена, Берта, Астра, Аполлинария, Алсу, Александрина.

А когда-то популярные имена Вера, Надежда, Любовь становятся все менее востребованными. Девочек с именем Вера всего 69, Надежд – 57, а именем Любовь назвали 42 малышки. Адамов в Нижегородской области за полгода родилось сразу трое, а вот Ев аж 187 человек. Русланов тоже не очень много – 39 новорожденных, а Людмил только четверо. Также у нас родились 15 Петров, но ни одной Февронии. А имя Валентин больше нравится родителям девочек. В этом году мальчиков с таким именем всего трое, а девочек – 13. Имена Серафим и Серафима одинаково любимы. Мальчик с таким именем уже 12, а девочек – 11. Также есть в Нижегородской области две Беллы и один Эдвард.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Два случая заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в Нижегородской области
Многофункциональная горка, двухэтажная беседка и домик на дереве появятся в одном из дворов Выксы
Регулируемый пешеходный переход появится на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Нижегородский центр раннего развития детей «Умная кроха» закрыли по решению суда
Восемь дворов и два общественных пространства будут благоустроены в Выксе в этом году
Экстренное предупреждение: Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 4 июля
Два человека погибли в перевернувшейся иномарке под Городцом
Суд закрыл незаконный детский лагерь в Дзержинске
Светофор у Канавинского моста начал работать в новом режиме
Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления
Нижегородскую область назвали лидером в России по повышению производительности труда
Нижегородские волонтеры отправились в Иркутскую область на помощь пострадавшим от наводнения
Глеб Никитин представил проект «Национального института производительности»
Более ста медицинских учреждений Нижегородской области включились в «Эффективную губернию»
Нижний Новгород может стать столицей стрит-арта
48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот
Телекомпания «Волга» проведет прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства на Стрелке
Предприятия Нижегородской области увеличили объем дополнительных заказов в три раза
16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Аркадий Дворкович высоко оценил представленные нижегородскими компаниями инновационные разработки
275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг реализуются в Нижегородской области
Более 200 километров дорожного полотна отремонтировано в Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля