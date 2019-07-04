Самыми необычными именами в Нижегородской области стали Ширина и Персей

Традиционно ЗАГС Нижегородской области составляет список самых популярных и самых оригинальных имен, которыми называют нижегородцы своих детей. Так, по словам руководителя Ольги Красновой, самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем, Александр и Иван. У девочек в ТОП вошли имена Ксения, Анастасия, Виктория и Милана.

А вот необычных имен в этом году очень много. Среди новорожденных мальчиков есть Сулейман, Адам, Спиридон, Ричард, Иоан, Елизар, Август, Янислав, Эдгар, Филарет, тамерлан, Соломон, Святозавр, Персей, Пересвет, Оганез, Милорд, Людвиг, Лавр, Енисей, Добрыня, Арнольд, Антоний, Алмаз, Аврелий.

Девочки тоже могут удивить своими именами. Так, в этом году в Нижегородской области родились Любава, Лея, Забава, Гликерия, Ширина, Тея, Тата, Степанида, Славяна, Скарлетт, Сильвия, Вселена, Святослава, Роза, Раваэлла, Архидея, Новелла, Медина, Маруся, Мадонна, Луна, Калерия, Златислава, Жасмин, Добромира, Дивна, Владлена, Берта, Астра, Аполлинария, Алсу, Александрина.

А когда-то популярные имена Вера, Надежда, Любовь становятся все менее востребованными. Девочек с именем Вера всего 69, Надежд – 57, а именем Любовь назвали 42 малышки. Адамов в Нижегородской области за полгода родилось сразу трое, а вот Ев аж 187 человек. Русланов тоже не очень много – 39 новорожденных, а Людмил только четверо. Также у нас родились 15 Петров, но ни одной Февронии. А имя Валентин больше нравится родителям девочек. В этом году мальчиков с таким именем всего трое, а девочек – 13. Имена Серафим и Серафима одинаково любимы. Мальчик с таким именем уже 12, а девочек – 11. Также есть в Нижегородской области две Беллы и один Эдвард.