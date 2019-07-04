2019-07-04T17:23:38+03:00
Общество

В Нижегородской области мальчиков родилось больше, чем девочек

ЗАГС Нижегородской области подвел итоги работы за первое полугодие
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области мальчиков родилось больше, чем девочекВ Нижегородской области мальчиков родилось больше, чем девочекФото: Мария ЛЕНЦ
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Нижегородскую область можно по праву считать мужским регионом. По данным ЗАГС Нижегородской области, в Нижегородской области традиционно рождается больше мальчиков, чем девочек. И 2019 год не стал исключением. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель главного управления регионального ЗАГСа Ольга Краснова.

Так, в регионе было зарегистрировано 14 291 ребенок, из которых 7357 мальчиков и 6934 девочки. При этом из года в год увеличивается количество родившихся двойняшек. За полгода в 2019 году уже родились 239 двоен. Были в этом году и тройняшки. Сразу две семьи в одночасье стали многодетными.

Увеличивается и количество многодетных семей, где дети рождаются по очереди. Так, в 2271 семье родился третий ребенок, в 648 семьях на свет появился четвертый ребенок, в 185 – пятый ребенок, в 87 – шестой ребенок, в 18 – седьмой ребенок, в девяти семьях родился восьмой ребенок, в четырех – девятый ребенок и по одной семье, где родился 10 и 11 ребенок.

Увеличился и возраст родивших мам. Основной части женщин, кто решил родить ребенка, от 21 до 30 лет. У них родились 7300 малышей. Немного меньше детей появились у женщин в возрасте от 31 до 40 лет – 5700 новорожденных. Количество же молодых мам сокращается. В этом году у женщин в возрасте от 18 до 20 лет родились 697 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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