«Самооборона – не преступление»: Пикет в поддержку сестер Хачатурян прошел в Нижнем Новгороде

На днях следствие вынесло обвинение по статье «убийство группой лиц» (до 20 лет лишения свободы) в отношении трех сестер Хачатурян, которые год назад убили своего отца. После этого люди разделились на два лагеря: одни считают такое решение справедливым и просят наказать девочек по всей строгости, а другие требуют их освободить.

В субботу, 29 июня, в Нижнем Новгороде прошел пикет в поддержку сестер. Порядка пятидесяти активистов собрались на площади Маркина, чтобы собрать подписи в защиту девочек.

Пикет в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

Плакаты с громкими записями – «Свободу сестрам», «Выбор жертв домашнего насилия: быть убитым или сесть в тюрьму?», Самооборона – не преступление», - держали молодые девушки и парни. Фотографии с места событий уже облетели все нижегородские соцсети.

Трагедия, которая произошла в семье Хачатурян известна всей стране: 27 июля 2018 года в разгар летних каникул три сестры-погодки жестоко убили своего родного отца Михаила. Они нанесли ему 38 ножевых ранений и удары молотком по голове.

После того, как девочек арестовали и поместили в СИЗО, стали всплывать нелицеприятные факты — подруги сестер, соседи, родственники в один голос утверждали, что Михаил был жутким тираном и держал в страхе не только свою семью, но и весь двор. Сестры год не ходили в школу и вообще из дома выходили редко. За любую провинность отец их бил. Крики из окна квартиры Хачатурян слышали все, они не прекращались ни днем, ни ночью.

Сначала статью хотели переквалифицировать, но недавно расследование уголовного дела завершилось. Следователи из ГУ СК РФ не стали менять статью, а так и оставили «убийство группой лиц по предварительному сговору». Скоро сестры Хачатурян предстанут перед судом.