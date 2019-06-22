Прогноз погоды на 22-23 июня 2019 года в Нижнем Новгороде: зной и небольшой ветерок

В выходные, 22-23 июня, нижегородцев ждет по-настоящему летняя погода. По данным Gismeteo, нас ждет зной и лишь небольшой ветерок.

В субботу, 22 июня, уже утром температура воздуха составит +25 градусов, а днем столбики термометров взлетят до +31 градуса. Даже вечером лишь немного похолодает – до +28 градусов. Однако ночью можно будет немного остыть. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-6 м/с, при порывах до 9-12 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст., но к ночи немного снизится – до 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 июня, будет немного прохладнее. Температура воздуха утром составит +23 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а к вечеру установится более комфортная температура - +25 градусов. Кроме того, вечером возможен дождь. Ветер в субботу будет немного прохладнее субботнего – нижегородцев будет обдувать северо-западный ветер. Но скорость его будет меньше – всего 3 м/с, при порывах до 9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.