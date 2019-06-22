2019-06-22T10:17:38+03:00
Общество

Прогноз погоды на 22-23 июня 2019 года в Нижнем Новгороде: зной и небольшой ветерок

Самое время уезжать за город и прятаться в тени деревьев
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Знойные выходныеЗнойные выходныеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В выходные, 22-23 июня, нижегородцев ждет по-настоящему летняя погода. По данным Gismeteo, нас ждет зной и лишь небольшой ветерок.

В субботу, 22 июня, уже утром температура воздуха составит +25 градусов, а днем столбики термометров взлетят до +31 градуса. Даже вечером лишь немного похолодает – до +28 градусов. Однако ночью можно будет немного остыть. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-6 м/с, при порывах до 9-12 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст., но к ночи немного снизится – до 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 июня, будет немного прохладнее. Температура воздуха утром составит +23 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а к вечеру установится более комфортная температура - +25 градусов. Кроме того, вечером возможен дождь. Ветер в субботу будет немного прохладнее субботнего – нижегородцев будет обдувать северо-западный ветер. Но скорость его будет меньше – всего 3 м/с, при порывах до 9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Новости 24
Игорь Носов: «Уже в этом году в Нижегородской области начнется внедрение партисипаторного бюджета, и жители напрямую смогут влиять на распределение финансов»
Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда
160 домов Нижегородской области могут быть газифицированы
Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды «Нижегородский Феникс»
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс фотографий «Жизнь Нижнего Новгорода»
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей
Модернизированная линия по производству импортозамещающих продуктов открылась на предприятии «Хома» в Дзержинске
Местами в Нижегородской области ожидается гроза
Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий
Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде увеличилась на 20 процентов
24 июня начнется реконструкция нижегородских фонтанов
Вода на пяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Прокуратура выявила многочисленные нарушения при хранении лекарств в нижегородских аптеках
Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта трамвайных путей в Сормове
После взрыва НИИ «Кристалл» переформатируют в научно-технический центр
Выставка номинантов премии «Инновация-2019» откроется в Арсенале 29 июня
Главу одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки
Безналичную оплату питания введут в школах Арзамаса в рамках «Эффективной губернии»
Две станции снеготаяния должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2019 года
Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-совещании по вопросам поддержки фермеров
Игровая зона с батутом и каруселью появится в парке Пушкина до конца лета
Представители ОНФ проверили ход работ по благоустройству сквера им. 1905 года в Нижнем Новгороде
Максим Лубяной: «Большинство опрошенных не готовы принимать участие в акциях протеста»
Андрей Вовк: «Довыборы в этом году заложат тенденции на выборы в думу Нижнего Новгорода в 2020 году»
Двух подростков на велосипедах сбили в Нижегородской области
Александр Прудник: «Довыборы чрезвычайно важны для политических партий, но совершенно не интересны для избирателей»