2019-06-24T17:29:07+03:00
Общество

«Вы очень мерзкие мрази»: нижегородский фитнес-клуб обвинили в призывах к насилию над женщинами

Спортклуб выложил фото, на котором мужчина за волосы тащит по полу девушку в спортивной форме
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Вы очень мерзкие мрази»: нижегородский фитнес-клуб обвинили в призывах к насилию над женщинами«Вы очень мерзкие мрази»: нижегородский фитнес-клуб обвинили в призывах к насилию над женщинамиФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородский фитнес-клуб «КоКс» попытался привлечь новых клиентов , а вместо этого стал участником интернет-скандала из-за неоднозначной фотографии. Спортклуб решил провести фотоконкурс, и в качестве иллюстрации выложил в социальных сетях кадр, на котором мужчина за волосы тащит по полу девушку в спортивной форме.

- Это фото - поощрение насилия над женщинами. Даже если само фото сделано по согласию женщины, которая участвовала в фото, но это не отменяет факта, что урок, который это фото транслирует, это – «издевайся над женщинами, им это нравится, они слабее чем ты и ты должен над ними доминировать». Вы очень мерзкие мрази. Встаньте в угол и обдумайте свое поведение и отношение к женщинам в обществе, - пишет hakipodvlada.

- Вы что, совсем там с ума сошли?! Это же прикол! Какое насилие?! – не соглашается ya_ne_oni.

- Интересно, люди, которые говорят, что это шутка и даже не про насилие, могут объяснить мне тогда, про что она? – возмущается vasich_shipp.

- Если кому-то кажется этот пост смешным, возможно, у вас просто проблемы с головой, - считает sklvann.

Из-за гневных сообщений сеть фитнес-клубов даже закрыла комментарии под фото в соцсети «ВКонтакте» - но совсем удалять его все же не стала.

- Мы снимали всякие приколюхи – где-то за ногу кого-то тащат, где-то еще как-то. На одном из фото был как раз этот мужчина тянет девушку за хвост. Мы и подумать не могли, что кто-то может увидеть в этом не юмор, а призыв к насилию! – заявили в фитнес-клубе «КоКс». – Весь флешмоб был сделан женщинами, тот парень там вообще случайно оказался, его просто попросили попозировать.

А чуть позже в группе выложили «ответочку»: на новом фото уже женщина так же тянет в спортзал мужчину, зацепив его за ноздри.

Теперь фитнес-клуб выложил новое фото. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь фитнес-клуб выложил новое фото.Фото: СОЦСЕТИ

- Во время съемки никто не пострадал. Все происходило по взаимной любви к спорту и обоюдному согласию сторон. Фотограф и постановщик женщины, - подписали фото администраторы группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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