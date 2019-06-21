2019-06-21T15:05:44+03:00
Общество

Команда Арзамасского приборостроительного завода победила в спортивном празднике работающей молодежи

Приборостроители стали лучшими в восьми из девяти этапов, показав во многих рекордные результаты
Анна МИГАЛОВА
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Фото из архива СТМ АПЗФото из архива СТМ АПЗ
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Команда Совета трудовой молодежи (СТМ) Арзамасского приборостроительного завода победила в спортивном празднике работающей молодежи. Это ежегодное мероприятие, приуроченное к всероссийскому дню молодежи, прошло на ФОБ «Снежинка».

Началась спортивная борьба с презентации визитных карточек. Команда СТМ АПЗ показала рэп-баттл представителей заводских профессий: в музыкально-рифмованном поединке сошлись инженер и фрезеровщик.

Организаторы – центр организации досуга «Молодежный» – подготовили для команд-участниц несколько этапов. Каждое из девяти спортивно-интеллектуально-развлекательных заданий было посвящено столетию Арзамасского комсомола. Участники праздника бегали, прыгали в длину и через скакалку, отжимались и подтягивались, играли в дартс и мини-гольф, отвечали на вопросы викторины.

Приборостроители стали лучшими в восьми из девяти этапов, показав во многих рекордные результаты.

28 раз подтянулся на перекладине председатель СТМ Илья Теплов. Евгений Акишин из отдела главного конструктора по спецпродукции отличился в отжиманиях и продемонстрировал стальной пресс на этапе «удержание планки», простояв более восьми минут! В командной скакалке наши ребята совершили 30 прыжков.

Финальным испытанием стал творческий конкурс, где участникам пришлось пофантазировать о том, как бы выглядели агитационные плакаты о вступлении в ВЛКСМ в наше время.

В результате у приборостроителей – первое место и кубок спортивного праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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