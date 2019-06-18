2019-06-18T18:29:50+03:00
Общество

Павел Колобков и Глеб Никитин обсудили подготовку международного форума «Россия - спортивная держава»

Форум пройдет в Нижнем Новгороде в первой декаде октября
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото - Александр Воложанин.Фото - Александр Воложанин.
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Губернатор Нижегородской области принял участие в совещании по вопросам организации и проведения международного форума «Россия - спортивная держава», которое провел глава Минспорта РФ Павел Колобков в Москве 18 июня. Сам форум пройдет в столице Приволжья в первой декаде октября, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото - Александр Воложанин.

Фото - Александр Воложанин.

По словам Колобкова, на встрече удалось обсудить программу форума, а также создание Ледового дворца рядом со стадионом «Нижний Новгород».

- Для нас огромная честь принимать форум. Стоит задача провести его на самом высоком уровне, - отметил губернатор.

Центром мероприятия станет территория создаваемого спортивно-культурного кластера на Стрелке. И уже сейчас ясно, что проведение форума придаст дополнительный импульс развитию этой территории.

- Рассчитываем, что сможем претендовать на ежегодное проведение данного события. Всего планируется более двух тысяч участников, - добавил глава региона.

Особое внимание предстоит уделить программе форума. Он должен вызвать интерес не только у спортивных представителей, но и у простых нижегородцев. В частности в дни форума запланированы развлекательные и культурные мероприятия.

Также на совещании Глеб Никитин рассказал о ходе реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Так, в 2019 году в регионе будет установлено 15 современных воркаут-площадок и построен один большой спорткомплекс под открытым небом.

- Уже определены места размещения площадок. Мы старались выбрать территории, где такие комплексы были бы наиболее востребованы, и эффект от их присутствия ощутили как можно больше людей, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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