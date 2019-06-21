Настоящие продукты: Как отличить правильное молоко от подделки

В магазинах сегодня огромный выбор молочных и кисломолочных продуктов. Однако не все они изготовлены по традиционным рецептам. Некоторые производители животные жиры заменяют на растительные. Как понять, какой именно продукт вы покупаете?

Название

Название теперь очень важно. В новых правилах четко написано, что производители должны максимально понятно для покупателя донести, какой именно продукт они покупают. На этикетке должно значиться либо «молоко», «сыр», либо «молосодержащий продукт», либо, например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра». Такое длинное название необходимо для того, чтобы всем покупателям было понятно, чем именно заменен молочный жир.

- Потребители должны без проблем определять, что перед ними – традиционный молочный товар или похожий на него продукт с растительными жирами и осознанно принимать решение о покупке, - объяснили в Роспотребнадзоре Нижегородской области.

Закон, согласно которому производители, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, обязаны прекратить использовать такие названия, как «сметанный продукт», «творожный продукт» и прочие, вступил в силу еще 15 июля 2018 года. Однако в Евразийской комиссии был утвержден переходный период для производителей, чья продукция содержит в составе растительные жиры. Период этот закончился, а значит все производители должны перейти на новую систему маркировки товара.

Какая должна быть упаковка

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Правда, есть исключение. На этикетках также может стоять: сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

Информация о технологии производства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира указывается в виде слов «произведенный (изготовленный) по технологии» с указанием понятия, установленного для соответствующего молочного продукта.

Размер шрифта наименования молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должен составлять не менее 2,5 миллиметров.

В наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира слово «продукт» может быть заменено общетехническим термином - крем, паста, соус.

На упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел.

Указанная информация должна быть написана шрифтом, контрастным цвету информационного поля, на котором оно написано.

Кроме того, в этом информационном поле должно быть написано: «Содержит растительные масла». При этом информационное поле должно быть контрастным по цвету с этикеткой или упаковкой, на которую наносится маркировка продукта, в том числе его наименование.

Опасны ли растительные жиры

Растительные жиры многие считают опасными для здоровья. Однако в Роспоребнадзоер утверждают, что это не всегда так. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), что продукты с заменителем молочного жира безопасны. Опасны лишь масла частично гидрогенизированные, так как они содержат большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых ВОЗ считает одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Гидрогенизированные масла прежде всего используют при производстве маргарина для промышленности, выпечки на его основе, изделий во фритюре и других продуктов с большим сроком годности.

Между настоящим молоком и тем, который похож на него и произведен с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно.

Но следует ещё раз подчеркнуть – промышленное производство молочной продукции с заменителями молочного жира обходится дешевле. А значит и цена на нее должна быть ниже.

ВАЖНО

Если вы увидели на полках товар, в составе которого содержится растительный жир, но называются при этом молочными, следует обратиться в Роспотребнадзор.