2019-06-13T18:08:42+03:00
Происшествия

«Въехать в толпу - это жесть»: Нижегородка решила прокатиться на авто по Большой Покровской в День России

Нетрезвый пешеход возмутился и стукнул по лобовому стеклу [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Нешуточная потасовка произошла на пешеходной улице в центре Нижнего Новгорода 12 июня. Виной тому стала водитель легковушки, которая решила прокатиться по многолюдной Покровке в разгар празднования Дня России.

Нижегородка решила прокатиться на авто по Большой Покровской в День России.

По словам очевидцев, женщина въехала в толпу людей во время концерта.

- Начала сигналить, чтобы ее пропустили, ну и какой-то нетрезвый гражданин долбанул ей в лобовое стекло. Другой чем-то в нее кинул, когда уже там стоял сотрудник полиции, - говорится в паблике «Регион 52».

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Большинство подписчиков принялось ругать водителя, считая, что она еще легко отделалась.

- Все правильно. Мадам наехала на толпу людей, а люди наехали на мадам, - прокомментировала инцидент Галка Харламова.

- Это надо быть бессмертной, чтобы в День России в толпу нетрезвых въехать, еще и сигналить, - считает Мария Куликова.

- На Покре же бывают выезды из дворов. Может, это тот случай? - поинтересовалась Лилия Герасимова. - Хотя въехать в толпу - это шесть.

Фото: https://vk.com/novgorod_52 Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ

Однако нашлись и те, кто вступился за женщину. Мол, нельзя было махать кулаками!

- Алкашня авто разбила. Это неправильно. Не важно, что онам там делала. Таким способом не решают… Очень сильно я сомневаюсь, что на прямо въехала в толпу, - прокомментировал Владимир Нещеретов.

- Она домой ехала, в свой двор! Имеет право и не нарушает. И на людей не наезжала, - заявила Ирина Верина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде» сообщили, что в отношении водителя вынесено постановление о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Теперь нарушительница должна будет оплатить штраф в размере двух тысяч рублей. А вот какое наказание предусмотрено для пьяных пешеходов, обозлившихся на женщину за рулем, в пресс-службе пояснить затруднились.

Напомним, что больше года, как Большая Покровская улица официально является пешеходной. Машины, подвозящие грузы к магазинам, ресторанам и прочим объектам, доступ к которым возможен лишь через Покровку, могут ездить строго в отведенные часы - с 6.00 до 9.00. Введено также ограничение по весу - не более 3,5 тонн. Заезды возможны со стороны Малой Покровской улицы и площади Минина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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