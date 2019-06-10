Нижегородская «училка» пристыдила Леонида Парфенова и Ивана Урганта

Леонид Парфенов, Иван Ургант и Валентина Матвиенко попали под раздачу учительницы русского языка Татьяны Гартман в новом выпуске шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ». Первому отдуваться пришлось создателю блога «Парфенон», придумавшему конкурс «Три билборда». Все бы хорошо, да вот пример, как в нем участвовать, привел неверный. В ролике на одном из виртуальных билбордов было написано «Трое женщин», а это неправильно!

"Училка vs ТВ": Кто такие технокрады?.Нижегородка Татьяна Гартман продолжает борьбу с безграмотностью.

- Собирательные числительные нельзя употреблять с существительными женского рода. Это проходят в восьмом классе, - тяжело выдохнула «училка». - Надо было написать «Три женщины». Леонид, скорее всего, не сам делал эту анимацию, но проверить-то нужно.

В том же выпуске «Парфенона» журналист и сам отличился.

- Если есть желающие сочинять свои хоку-билборды, присылайте трехчастные тексты в комментариях. Лучшие мы поместим на наши виртуальные щиты и покажем в следующем выпуске, а лучших из лучших премИруем вином, - пообещал Леонид Парфенов.

Татьяна Гартман напомнила, что слове «премировАть» ударение никогда не падает на второй слог. А для запоминания есть хороший стишок: «Директор точно должен знать, когда кого премировать».

Следом «училка» разрешила филологический спор, который разгорелся в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

- Здание Госдумы могут признать аварийным из-за пустот. ПустОты, которые нашли при обследовании фундамента. Если будет найдена хотя бы еще одна пустОта… - остановился Иван Ургант.

- Или пустотА? - поинтересовался у соведущего Дмитрий Хрусталев.

- ПустОта, - твердо заявил Ургант.

На самом деле правильно говорить «пустотА». В этом слове ударение в единственном числе всегда падает на окончание во всех значениях и падежах. Тогда как во множественном числе ударение переходит на второй слог и тоже во всех падежах.

Нелепую ошибку допустил корреспондент программы «Вести» на канале «Россия 1» Сергей Зыблев. В свое репортаже журналист произнес: «Территория завода - это закрытая зона. Сейчас здесь уже выставлено оцепление. Вовнутрь пускают только пожарные машины».

«Училка» возмутилась: не вовнутрь, а внутрь! В это слово не нужно вставлять дополнительную приставку «во».

Еще более странное слово прозвучало из уст политического блогера Руслана Осташко. В одном из выпусков он несколько раз сказал «технокрад», вместо «технократ».

Напоследок парочка нелепых, по словам блогера Татьяны Гартман, ошибок от политиков.

- Понятно, что уже сажась за руль он становится преступником… - нерешительно выдал Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

Хотя правильно говорить «садясь за руль», уточнила «училка».

А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не справилась с ударением.

- Я буду в три смены работать, но мои дети не будут ни в чем нуждаться. Они не сИроты, - заверила политик.

Такой вариант слова считается грубой ошибкой! И, по мнению «училки», употребляться не должен. Только так: «сирОты».