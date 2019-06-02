Глеб Никитин встретился с пострадавшими при взрывах в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня встретился с пострадавшими при взрывах в Дзержинске. Он побывал в больнице скорой медицинской помощи, где сейчас находятся 15 пострадавших.

Напомним, сразу несколько взрывов произошли накануне в ГосНИИ «Кристалл». По предварительным данным, причиной взрыва стало технологическое нарушение. В результате взрыва пострадали 89 человек, 15 из них до сих пор остаются в больнице.

Сейчас в больнице остаются 15 жителей Дзержинска.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Я знаю, что вы ежедневно сталкиваетесь со сложными случаями и травмами, но здесь особая ситуация, требующая огромного профессионализма, - обратился глава региона Глеб Никитин к медикам Дзержинской больницы скорой медицинской помощи. - Пострадавшие, которые госпитализированы в дзержинскую БСМП, находятся в стабильном состоянии. По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение.

То, что пациенты идут на поправку, подтвердил и главный врач больницы Михаил Гуткин. Уже известно, что все оказавшиеся в больнице жители Дзержинска получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.