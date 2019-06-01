Шестой чемпионат «Карапузы, на старт» прошел в Нижнем Новгороде 1 июня

В субботу, 1 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел шестой областной чемпионат «Карапузы, на старт», организованный «Комсомольской правдой» и ННГУ имени Лобачевского при поддержке генерального партнера АО Вимм-Билль-Данн производителя детского питания «Агуша», а также российской серии детской косметики и бытовой химии «Умка», ЗАО «Арзамасский хлеб», производителя детского питания «Бибиколь», бренда-эксперта в области гигиены полости рта SILCAMEDи фабрики мороженого «Давайс».

За вкусные призы, призовые места и дипломы сегодня боролись почти 300 малышей в возрасте от восьми месяцев до трех лет. Порядка тысячи болельщиков собрались в спортивном зале факультета физкультуры и спорта ННГУ, чтобы поддержать участников.

За вкусные призы, призовые места и дипломы боролись почти 300 малышейФото: Юлия ИСАЕВА

В этот раз родители проявили, пожалуй, максимум креатива и одели своих детей в классные наряды: на беговых дорожках были и Супермен, и Единорог, и Дракон, и Карлсон, Микки-Маус и даже Индейцы.

Кого только не было сегодня на "Карапузах": вот, например, семья индейцевФото: Юлия ИСАЕВА

Призовые места распределились следующим образом:

В категории от восьми месяцев до года 1 место заняла Таня Клюева – она пробежала пять метров за 9,53 секунды. Вторым был Дима Маслов с результатом в 14,5 секунды. Третье место досталось Саше Масленникову – он преодолел дистанцию за 23,3 секунды.

В категории от года до полутора лет первым до финишной прямой за 8,78 секунды добежал Егор Тихонов. Следом за ним 10 метров пробежала Ксюша Челышева (ее результат – 11,16 секунды). Третьей стала Мария Перова. Она преодолела дистанцию за 12,61 секунды.

В категории от полутора до двух лет самым быстрым был Мирослав Русяев – он пробежал 10 метров за 5,16 секунды. Второе место досталось Евгении Семеновой с результатом в 5,63 секунды. И третьей на финиш прибежала Есения Морозова (5,78 секунды).

В категории от двух до трех лет первое место заняла Даша Харитонова с результатом в 3,81 секунды. Вторым стал Даниил Лемехов. Он прибежал к финишу через четыре секунды после свистка. Третьей стала Мария Ялагина ( результат – 4,09 секунды).

«Комсомольская правда» поздравляет победителей, призеров и участников с Днем защиты детей и отличными результатами на чемпионате.