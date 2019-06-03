Максим Галкин довел до слез нижегородкую «училку»

Создатель YouTube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман призналась, что некоторые ошибки телеведущих и других публичных людей, выступающих на телевидении, даются ей нелегко. Недавно, к примеру, до слез ее довел Максим Галкин в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Он не сумел просклонять элементарное слово бант.

"Училка vs ТВ": фенОмен и феномЕн. Сходства и различия..Нижегородская "училка" Татьяна Гартман против безграмотности телевизионщиков

- У нас есть фото, где ему восемь лет и почему-то он с бантОм. Это как объясняется? - поинтересовался телеведущий.

- Никак! - зажестикулировала «училка». - Объяснить это очень трудно. Почему Максим Галкин не знает, что ударение в слове «бант» всегда в корне, у меня ответа нет. Остается еще раз сказать, что в слове «бант» ударение всегда падает на первый слог.

Также в новом выпуске «Училки» под опалу попал Александр Мясников, ведущий телеклиники «О самом главном» на России 1.

- Сначала проверьте щитовидную жЕлезу, - посоветовал доктор Мясников.

Однако в слове железа во всех падежах единственного числа ударение падает на окончание!

- В общем, принцип «напоследях поем хорошо», тут не работает, - выдал тот же телеведущий.

Татьяна Гартман посчитала слово «напоследях» сомнительным. Во-первых, потому что в современных словарях его нет. Во-вторых, это диалектное слово, поэтому вместо него нужно употреблять «напоследок».

Также под раздачу учительницы русского языка попала блогер Наталья Шелягина. Рекламируя внешний аккумулятор, девушка сделала неправильное ударение в слове «кабель». Вышло очень забавно.

- Вроде речь шла о технике, но вдруг почему-то всплыла собака мужского рода. Никак не думала, что здесь мне придется объяснять, что «кабель» и «кобель» - два разных слова, которые склоняются по-разному, - заявила «училка».

Помимо прочего Татьяна Гартман напомнила про ударение в слове «феномен». С ним, по мнению блогера, нередко возникают проблемы.

- У этого словам два значения. Первое – научное явление. Произносится с ударением на «о». Второе значение – переносное, используется, когда говорят о чем-то редком, необычном. Чаще всего о человеке. Здесь возможны два варианта - фенОмЕн. А чтобы не путаться, в каком значении употребили слово, лучше всегда произносить с ударением на «о», - заключила нижегородка.