ФК «Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи

Футбольный клуб «Нижний Новгород» пробился в стыковые матчи за право выступить в новом сезоне в Премьер-лиге. Об этом стало известно в субботу, 25 мая 2019 года, по итогам матча с саранской «Мордовией».

Матч начался в 15:00 на стадионе «Нижний Новгород». И уже на 11-й минуте хозяевам поля удалось забить первый гол – отличился полузащитник Павел Голышев. На 41-й минуте нижегородцы закрепили успех – Максим Палиенко после передачи Голышева остановил мяч и пробил из пределов штрафной. Так что на перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу «Нижнего Новгорода».

Во втором тайме нижегородцы забили еще один гол – ворота соперника с острого угла поразил Александр Салугин на 55-й минуте. Правда, на 66-й минуте гостям все же удалось размочить счет – после передачи Владислава Адаева Игорь Киреев попал по воротам «Нижнего Новгорода». Но «Мордовии» это уже не помогло – в итоге матч завершился со счетом 3:1.

В стыковых матчах «Нижнему Новгороду» предстоит сразиться либо с «Крыльями Советов» из Самары, либо с «Уфой». Кто именно станет нашим соперником – решится 26 мая в последнем туре РПЛ.

- Сегодня – знаковый день для нижегородского футбола. Мы получили шанс проявить себя и побороться за выход в Премьер-лигу. Я благодарю всех, кто приложил силы для достижения этого результата: тренерский штаб, игроков, и, конечно же, болельщиков! Сегодня на игру пришли более 15 тысяч человек. Именно для вас ведётся работа по развитию футбола и именно вы ставите главную оценку! – отметил по итогам матча губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Впереди нас ждут стыковые матчи. Думаю, все понимают, как сложно играть с командой из высшей лиги. Еще раз прошу всех нижегородцев не оставаться в стороне и поддержать наших ребят на домашней игре!