Фестиваль «Радость в творчестве» прошел в Кстове

Районный семейный фестиваль «Радость в творчестве» состоялся на базе Дворца детско-юношеского творчества в городе Кстово в субботу, 18 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Фестиваль проводится для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. В мероприятии приняли участие 40 семей.

Компания «ЛУКОЙЛ» оказала благотворительную помощь в организации фестиваля. От лица заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антона Гребня всем участникам фестиваля были вручены памятные сувениры и подарки.