Корпоративная команда «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приняла участие в благотворительном марафоне «Беги, герой!»

19 мая корпоративная команда работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приняла участие в нижегородском благотворительном полумарафоне «Беги, герой!». Это массовое спортивное мероприятие проходит в Нижнем Новгороде пятый год подряд и в этот раз собрало около 5400 спортсменов. Команда «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» принимает участие в полумарафоне уже третий раз. В этом году на старт благотворительного забега вышло 48 работников и ветеранов предприятия, самому старейшему из них 77 лет.

Все бегуны успешно преодолели выбранные дистанции – 5,10 и 21 км – и увезли домой не только памятные медали, но и хорошее настроение. Такие мероприятия объединяют: коллеги и друзья вместе выходят на старт, поддерживают друг друга на протяжении всего пути. Хорошей традицией в команде «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» стала семейность – на забеги поболеть за своих вместе с участниками ездят их семьи, а некоторые выходят на старт полным составом. Такому крепкому корпоративному духу вполне соответствует главный девиз Компании: «ЛУКОЙЛ» - всегда в движении!»