«Не было времени подумать о себе»: Трех юных нижегородцев наградили за мужество и героизм

Церемония награждения трех юных нижегородцев за проявленные мужество и героизм состоялась на Бору в рамках фестиваля организаторов детского и молодежного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» 18 мая. Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручил замгубернатора Андрей Гнеушев, передает пресс-служба облправительства.

Нагрудные значки ребятам вручил замгубернатора Андрей Гнеушев

Чиновник отметил, что не каждый взрослый способен проявить себя так, как нижегородские подростки.

- А эти ребята не только сумели быстро принять решение, но и последовать им и тем самым спасти жизнь своим сверстникам, - заявил Гнеушев. - Отрадно, что на нижегородской земле растет молодежь с действительно горячими благородными сердцами.

Анастасия Поступкина прошлым летом спасла жизнь своей подруге, которая едва не утонула в поселке Сокольское. А Максим Смирнов тем же летом в деревне Качеево Шарангского района спас ушедшего под воду Илью Рыбакова. Прошлой весной Никита Орлов подарил вторую жизнь 13-летней девочке, провалившейся под лед. Она не могла сама передвигаться, и спаситель перенес ее в ближайший дом своих друзей. Никиту удостоили медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении».

- Не было времени подумать о себе, вообще о чем-то. Нужно было действовать быстро, - рассказал подоросток.

Добавим, что вместе с нагрудными знаками ребятам вручили памятные подарки от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.