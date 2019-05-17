2019-05-17T18:14:04+03:00
Общество

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской области

В ходе встречи состоялось подписание договора о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилого фонда [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской областиВиталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и глава Нижегородской области Глеб Никитин провели совещание по реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятие состоялось в Нижегородском кремле 17 мая, передает корреспондент «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской области Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виталий Мутко отметил, что нижегородское правительство серьезно поработало над реализацией нацпроекта. Со стороны местных властей почти все сделано: разработаны программы, подписаны соглашения.

- Общий объем средств, который будет направлен на реализацию всех национальных проектов, составит около 35 миллиардов рублей. Я считаю, это огромные деньги. Они пойдут и на демографию, и на производительность труда, и на строительство жилья. Это очень важно, - подчеркнул чиновник.

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской области Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Говоря конкретно о нацпроекте «Жилье и городская среда», Мутко заявил, отметил важность строительства в новых микрорайонах инфраструктуры: дорог, системы общественного транспорта, школ, больниц и детсадов.

- У вас много перспективных территорий, где можно строить жилье, но они не готовы с точки зрения инженерной инфраструктуры, - добавил зампредседателя правительства РФ.

Вместе с тем губернатор Глеб Никитин сказал, что региональное правительство возлагает большие надежды на этот национальный проект и уже активно включилось в его реализацию. По итогам его реализации в области на одного человека должно приходиться 29 квадратных метров жилья (сейчас - 26,7 квадратных метра).

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской области Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили реализацию национальных проектов в Нижегородской областиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В рамках совещания состоялось подписание договора о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилого фонда.

- Сегодня мы подписали соглашение о развитии жилищно-коммунального хозяйства на 973 миллиона рублей в этом году и на три миллиарда рублей на трехлетку по программе переселения, - сообщил журналистам Глеб Никитин. - Это четыре тысячи человек! Понятно, что мы в самом начале пути, но в любом случае нацпроект предполагает выход на постоянно действующий механизм, который позволит постоянно снижать количество аварийных квадратных метров и людей, проживающих на них.

Также речь зашла о комфортной городской среде. Только в 2019 году планируется благоустроить 100 общественных пространств и 350 дворовых территорий. В целом до 2024 года предстоит привести в порядок более 600 общественных пространств и свыше пяти тысяч дворовых территорий.

Кроме того, стороны обсуждали предстоящее оздоровление реки Волга и проект «Чистая вода».

- По всем этим вопросам мы, как отметил Виталий Мутко, находимся в графиках, сроки не срываем. Поэтому будем планомерно обеспечивать эффективную реализацию запланированных мероприятий, - заявил губернатор Нижегородской области.

Региональное министерство ЖКХ выступило с предложением рассмотреть возможность изменить критерии оценки качества питьевой воды и проверять ее не на водозаборных станциях, а на выходе из кранов у жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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