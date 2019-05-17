2019-05-17T15:36:48+03:00
Общество

14-летняя школьница на девятом месяце беременности снова пропала в Нижнем Новгороде

Она нуждается в медицинской помощи
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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Уже второй раз за последние две недели в Нижегородской области ведутся поиски 14-летней школьницы Светы Гашевой. Она находится на девятом месяце беременности.

Ориентировки с приметами и фото девочки распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер». Школьница пропала 16 мая 2019 года, когда вечером вышла из перинатального центра на проспекте Циолковского в Дзержинске. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Светы: рост 153 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые до плеч, глаза серые.

В момент исчезновения она была одета в бело-розовую куртку с капюшоном, салатовую футболку и серые спортивные штаны. Более того, девочка находится на 32 неделе беременности. Она нуждается в медицинской помощи!

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении нижегородки, пожалуйста, срочно сообщите ее волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

Напомним, Света Гашева https://www.nnov.kp.ru/online/news/3467158/. В начале мая она сбежала из ГКУ «СРЦН Ласточка». А еще до этого она уже как минимум дважды сбегала из этого реабилитационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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