2019-05-22T11:31:38+03:00
Общество

В четырех районах Нижнего Новгорода появятся дополнительные платные парковки

На улицах города будут выделены стоянки для 7400 автомобилей
Юлия ДАНЧЕНКО
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В четырех районах Нижнего Новгорода появятся дополнительные платные парковкиВ четырех районах Нижнего Новгорода появятся дополнительные платные парковкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на строительство новых платных парковок. В департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали, что новые парковки появятся сразу в четырех районах города: Канавинском, Советском, Нижегородском и Ленинском.

- Планируемое количество парковочных мест на улично-дорожной сети и стоянках составляет 7400 мест, - уточнили в департаменте. - Точное количество и адреса указанных парковочных мест определяются по результатам разработки и утверждения проекта организации дорожного движения.

Стоимость платной парковки в час рассчитывается по специальной формуле, описанной в постановлении администрации Нижнего Новгорода «Об утверждении методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода».

Так, плата будет складываться из базовой ставки размера платы за пользование платной парковкой за одно машиноместо, которая составляет десть рублей в час, затем умножается на коэффициент зон месторасположения платной парковки (у Ленинского района коэффициент составляет 1,5, у остальных районов – 2). Затем необходимо умножить на поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной парковкой в зависимости от вида транспорта. Все, кроме грузовых автомобилей и автобусов, имеет коэффициент 1.

Таким образом, платная парковка будет стоить примерно 150-200 рублей в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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