Прогноз погоды на 15-17 мая 2019 года в Нижнем Новгороде: похолодание и дожди

Днем 15 мая жаркая летняя погода сменится на более привычную в наших широтах - прохладную и дождливую, об этом сообщает Gismeteo. Начиная примерно с 12.00 начнутся грозы и дожди, которые будут идти до ночи. Температура воздуха упадет до +22 градусов. Вечером столбики термометров опустят до +18…+20 градусов. При этом днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 м/с, а при порывах его скорость составит 8-10 м/с. К вечеру направление ветра изменится на северный, но его скорость не изменится. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст. Днем ожидается умеренная геомагнитная буря.

В четверг, 16 мая, дождь прекратится, и днем выглянет солнышко. Температура воздуха составит +16… +19 градусов. Ветер усилится. Будет дуть северный, а во второй половине северо-западный ветер со скоростью 4-5 м/с, а при порывах 10-12 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст. Вечером ожидается умеренная геомагнитная буря, которая усилится к ночи.

В пятницу, 17 мая, нижегородцев ждет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +12…+17 градусов. Ветер останется таким же холодным и сильным – северный и северо-западный 4-5 м/с, а при порывах его скорость будет достигать 10-13 м/с, а вечером порывы могут быть до 15 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст, но вечером начнет падать и уже к ночи составит 755 мм рт.ст. При этом геомагнитная буря в пятницу закончится, так что все метеозависимые люди почувствую себя намного лучше.