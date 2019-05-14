Афиша Нижнего Новгорода с 15 по 22 мая: «Моральный кодекс», Павел Прилучный и звезды ТНТ

СПЕКТАКЛИ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце: «Авантюристы поневоле»

Сколько забот в день может быть у двух не самых молодых сестер? Похлопотать по дому, испечь пирожки, вызвать мастера-оконщика, не забыть про прием таблеток? У героинь этого спектакля их гораздо больше: милиция, отравления и преследования, переодевания и разоблачения. Но это все не может сравниться с любовью и заботой о дорогих племянничках их личной жизнью. В этой комедии есть все, что заставляет зрителей смеяться на протяжении всего спектакля: интрига, путаница, масса смешных ситуаций, юмор, череда недоразумений и неожиданная развязка. В ролях: Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Раиса Рязанова, Александр Мохов, Сергей Громов, Елена Бушуева, Алексей Якубов. (16+)

17 мая, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 2000 - 4500 рублей

Елена Яковлева в спектакле «Вражда»

Действие спектакля «Вражда» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни.

В жизни двух великих актрис Золотого века Голливуда было все. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая - театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Все будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота. Но они объединились и решили снять свой последний, свой лучший фильм. В ролях: Елена Яковлева, Татьяна Лютаева. (12+)

22 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 2500 рублей

Шакуров и Спиваковский: «Вредные привычки»

Премьера по пьесе французского драматурга Филиппа Леллуша «Пить, курить и ездить на повышенной скорости». Сюжет необычен, интересен и искрометен. В рождественскую ночь трое мужчин оказываются в камере предварительного заключения за административные правонарушения. Один - за курение в неположенном месте, второй - за алкогольное опьянение, третий - за превышение скорости. В эту ночь никто не придет им на помощь, только молоденькая девушка-адвокат, которая оказывается вовсе не адвокатом. В ролях: Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Угольников, Альбина Джанабаева. (16+)

18 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1400 - 3000 рублей

Звезды ТНТ в спектакле «Дуры»

Очень смешная и трогательная история о вечном поиске любви и счастья женщинами. Независимо от возраста и социального положения любая женщина хочет семейного уюта и финансового благополучия. Наши героини находятся в активном поиске этих самых благ, и каждая идет своим путем. Сюжет разворачивается в богатом загородном доме, где происходит множество смешных и нелепых ситуаций с нашими героями: взрыв автомобиля, захват заложников, киллеры и, конечно, любовь. Действие протекает динамично, шумно и очень весело. В ролях: Тимур Тания (сериал «Дружба народов»), Петр Винс (КВН «Дети лейтенанта Шмидта»), Валентина Мазунина, Татьяна Дорофеева (Comedy Woman) и Мария Шекунова (сериал «Реальные пацаны»). (12+)

16 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 700 - 2200 рублей

Ирина Алферова в спектакле «За закрытой дверью»

Крайне необычная для отечественной антрепризной сцены постановка - одна из наиболее концептуальных пьес Жана Поля Сартра. Именно в этом произведении писатель-философ высказал мысль: «Ад - это другие люди».

В просторную комнату с тремя лежаками и мягкими стенами по очереди входят нервный молодой человек и две встревоженные дамы. Выясняется, что они грешники, причем уже умершие: трус, расстрелянный за дезертирство, и две убийцы. Сейчас они попали то ли в ад, то ли в чистилище и, запертые вместе, начинают себя вести как пауки в банке: то норовят заняться любовью, то грызутся до драки. В ролях: Андрей Соколов, Ирина Алферова, Елена Медведева, Рудольф Саркисов. (16+)

21 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1000 - 2600 рублей

«Сеанс гипноза…» со Спиваковским

Даже в самой образцовой семье есть свои скелеты в шкафу. В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизером, их отношения или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля. В ролях: Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский. (16+)

20 мая, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 600 - 2500 рублей

КОНЦЕРТЫ

Сергей Мазаев. Группа «Моральный кодекс»

Всегда востребованная и актуальная, всегда потрясающе стильная и великолепно выглядящая на сцене группа. Это, пожалуй, будет лучшим определением для «Морального кодекса». Группа, смешавшая в своей музыке все самое интеллигентное, что им досталось - от бритпопа до эстрады, - всегда покоряла слушателя особенным шармом. Сергей Мазаев и Ко могут долго молчать, годами не выпускать нового материала, но их концерты всегда собирают толпы преданных поклонников, а недавно презентованный альбом «Зима» бьет рекорды по продажам в российском iTunes. (16+)

19 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1400 - 2800 рублей

Сола Монова. Поэтический вечер.

Сола Монова - поэтесса, кинорежиссер, театральный режиссер, победитель нескольких российских поэтических конкурсов, автор семи книг. По количеству подписчиков она считается одной из самых читаемых поэтесс Рунетa. Концерт Солы Моновой соткан из лирики, сарказмов и элегий поэтессы. Современные мультимедийные технологии в содружестве с живым исполнением создают ощущение полного погружения в поэтический материал. (16+)

21 мая, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 900 - 2800 рублей

«Музыка среди звезд»

Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко представляют концерт «Музыка среди звезд». В этот вечер в Большом звездном зале - все концерты «Времена года» Антонио Вивальди в круговороте звезд и космических пейзажей.

Вечная музыка «рыжего пастора», как называли маэстро Вивальди современники-венецианцы, в трактовке «одного из ведущих камерных оркестров России» станет звездными вратами в удивительную эпоху барокко, где цирюльники играли на скрипках, а гондольеры распевали оперные арии, в эпоху, произведшую на свет удивительный инструмент, - скрипку. Непревзойденная музыкальными изобретателями следующих поколений, она и сегодня так же волнует, радует и увлекает в удивительный и таинственный мир своих звуков. (12+)

16 мая, 19.00

Планетарий, ул. Революционная, 20; тел. 272-50-94

Билеты: 300 - 500 рублей

ШОУ

«Магия трех роялей». Вивальди, Моцарт, Оффенбах

Фортепианное трио Bel Suono представит грандиозное шоу «Магия трех роялей». Вивальди и Оффенбах, Моцарт и Россини, Глинка и Бетховен, Бизе и Равель, а также другие великие произведения прозвучат в авторской обработке Bel Suono. Российское фортепианное трио - единственные представители в мире, работающие в жанре классического кроссовера, - подарит зрителю захватывающую феерию музыки и света. (6+)

22 мая, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1800 - 3200 рублей

ВЫСТАВКИ

Ночь музеев-2019 в Арсенале

Тема музейной ночи этого года - элементы современного искусства - отражает весь спектр проявлений современного творческого человека, мыслящего и создающего. Посетители смогут погрузиться в микровселенную, где можно столкнуться с медиаискусством, инклюзивным театром, лично познакомиться с современными художниками, создать наряд собственными руками, всей семьей посетить объект «Муравейник», множество мастер-классов, экскурсий.

Двор Арсенала

С 12.00 по 16.00 - мастер-классы для детей: «Искусство на стене» и «Муравьиные проделки».

С 19.00 - выступление нижегородских электронных музыкантов Любишь, Scruscru и COSMICDISCOFREAKS. Вечером посетителей ждет мэппинг-шоу от Light-Up Collective под музыку нижегородских электронных музыкантов.

Правое крыло

Экскурсии для детей по выставкам (6+):

12.00 - «Из чего же сделано это искусство»

14.00 - «Искусство фотографии»

16.00 - «Из чего же сделано это искусство»

С 13.00 по 16.00 - экскурсии от нижегородских актеров Константина Кибардина, Даши Андреевой и Федора Боровкова.

В 13.30 - экскурсия на русском жестовом языке от Мити Моровова «Что такое бедное искусство?»

В 13.00 - мастер-класс «Униформа горожанина» (16+) художницы Анастасии Кизиловой по дизайну одежды из подручных материалов.

С 16.00 по 18.00 - перформанс в пространстве экспозиции от участников театральной мастерской проекта «Включение» и режиссера Льва Харламова.

Левое крыло

С 12.00 по 14.00 - мастер-классы от Light-Up Collective (Нидерланды) для детей от 7 до 13 лет.

С 15.00 - перформанс от Light-Up Collective. Художники будут рисовать публику яркими фосфоресцирующими цветами, проецируя их на стены Арсенала.

С 12.00 по 17.00 - подборка литературы о современном искусстве в медиатеке.

С 12.00 по 16.00 - кинопоказы «Баухаус - точка на карте современности».

В 16.00 - лекция архитекторов Кирилла Пернаткина и Антона Клюкина «Цифровые камни проектирования».

18 мая, 12.00 - 23.00

Арсенал, Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Вход свободный (на мастер-классы нужна регистрация)