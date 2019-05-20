2019-05-20T10:21:12+03:00
Общество

Прогноз погоды на 20-24 мая в Нижнем Новгороде: прохладно и дождливо

Самым теплым днем на этой неделе станет среда
Валерия ГРОМОВА
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Прогноз погоды на 20-24 мая в Нижнем Новгороде: прохладно и дождливоПрогноз погоды на 20-24 мая в Нижнем Новгороде: прохладно и дождливоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Аномальная жара, которая пришла в Нижний Новгород в начале мая, резко сменилась прохладой, и местные жители снова достали теплые кофты и куртки. На этой неделе ситуация сильно не изменится: столбики термометров так и будут колебаться в районе +15 градусов.

В понедельник, 20 мая, ожидается до +14. Небо будет малооблачным, а после обеда – ясным. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до пяти с половиной метров в секунду. При этом ощущать нижегородцы будут лишь +9 градусов, а ночью похолодает до +2.

Во вторник, 21 мая, синоптики прогнозируют 17 градусов тепла и небольшие дожди. Ветер стихнет до двух метров в секунду, а ночью потеплеет до +12.

Самым теплым днем на этой неделе станет среда. Воздух прогреется до +22 в дневные часы и до +16 – в ночные. Ветер будет дуть с запада, а его скорость не превысит трех километров в час. С самого утра ожидается небольшой дождь, который будет идти в течение всего дня.

В четверг, 23 мая, тоже будет небольшой дождь, а столбики термометров снова поползут вниз – ближе к +16. Ощущать нижегородцы, кстати, будут все +18.

В последний рабочий день на этой неделе опять намного похолодает – температура воздуха составит +15 градусов днем и +8 – ночью. Ветер поменяет направление, а дожди прекратятся – небо будет ясным.

В конце недели в приволжскую столицу снова придет тепло – синоптики обещают до +22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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