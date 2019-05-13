2019-05-13T12:25:57+03:00
Происшествия

Опубликованы снимки страшной аварии в центре Нижнего Новгорода: Иномарка вдребезги разнесла мотоцикл

Водитель мотоцикла сейчас госпитализирован в больницу им. Семашко [фото]
Василий КРОТОВ
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Иномарка вдребезги разнесла мотоцикл. ФОТО: Регион-52Иномарка вдребезги разнесла мотоцикл. ФОТО: Регион-52
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Серьезная авария произошла вечером 12 июня в самом центре Нижнего Новгорода – автомобиль Ниссан на полной скорости протаранил мотоцикл. Страшные снимки дорожно-транспортного происшествия сразу же опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях.

Водитель мотоцикла сейчас госпитализирован. ФОТО: Регион-52

Водитель мотоцикла сейчас госпитализирован. ФОТО: Регион-52

- Мотоцикл ехал в сторону Чкаловской лестницы, а машина разворачивалась, - написали очевидцы происшествия в группе «Регион-52». – Во время маневра и произошло столкновение.

Вскоре данную информацию подтвердили и официальные правоохранительные органы.

Столкновение произошло вечером 12 июня. ФОТО: Регион-52

Столкновение произошло вечером 12 июня. ФОТО: Регион-52

- В 21:00 12 мая в районе дома 6/1 по Нижневолжской набережной водитель автомобиля Ниссан столкнулся с мотоциклом Кавасаки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии пострадал 29-летний водитель мотоцикла. С сочетанием различных травм он госпитализирован в больницу имени Семашко. Установлено, что в момент происшествия он был в мотошлеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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