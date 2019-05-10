В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Поистине новым словом техники можно считать новую разработку №Центрального конструкторского бюро имени Алексееева» в Нижнем Новгороде - катер на водных лыжах «Кречет». Благодаря своим уникальным гидродинамическим качествам это судно способно рассекать по волнам со скоростью до 200 километров в час.

- Этот катер представляет собой однокорпусное судно на глиссирующих лыжах, - сообщает РИА Новости со ссылкой на член правления компании, куратора проекта Сергея Королева. – Оно оснащено бензиновым или дизельным двигателем. При этом способно развивать скорость в 170-180 километров в час, в перспективе она должна быть увеличена до 200 километров в час.

Уже известно, что аналогов этому судну нет нигде в мире. И все благодаря высокой скорости движения, и гидродинамическим качествам. При этом судно может использоваться как на море, так и на реке. Назначение судна может быть самым разным.

- По сути, это некая универсальная платформа, изначально являющаяся гражданским проектом, - объясняет Сергей Королев. – Но судно может использоваться и специальными службами – спасателями, береговой охраной, в качестве медицинского и туристического катеров. Он может применяться для борьбы с браконьерами и эвакуации пострадавших.

Кстати, разработки данного проекта были представлены в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018». Там доклад по созданию инновационного высокоскоростного катера «Кречет» был удостоен диплома за лучший доклад на мероприятии.