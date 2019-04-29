Нижегородская певица Наталия Иванова снялась в сериале «Анатомия убийства» с Андреем Чернышевым

Нижегородская певица Наталия Иванова снялась в сериале «Анатомия убийства», где играют Даниил Спиваковский, Андрей Чернышов, Ольга Медынич. У Наталии была всего одна сцена, но для нее обворожительной и всегда улыбчивой певице пришлось стать полной своей противоположностью – начальницей колонии строгого режима Нонной Игоревной.

- Роль жесткой начальницы, не привыкшей церемониться, требовала от меня определенных усилий, - призналась Наталия Иванова «Комсомолке».

Нижегородская певица Наталия Иванова снялась в сериале «Анатомия убийства» с Андреем ЧернышевымФото: Предоставлено героем публикации

А для того чтобы быть похожей на начальницу колонии не только внутренне, но и внешне, Наталии пришлось обращаться за советом к своему мужу.

- Чтобы уточнить, как прикрепляются знаки отличия на погоны, пришлось позвонить моему мужу, он заканчивал военное училище, - вспомнила Наталия. - Вообще, я всегда к нему обращаюсь за советом.

Не помешала Наталии и беременность. Во время съемок Наталия была на третьем месяце.

- Во мне было столько энергии, жизненных сил и уверенности, что, казалось, горы могу свернуть! – сказала Наталия.

Нижегородская певица Наталия Иванова снялась в сериале «Анатомия убийства» с Андреем ЧернышевымФото: Предоставлено героем публикации

При этом график был очень плотным. На съемочной площадке нужно было быть в 9.00, дальше грим, прическа, подбор украшений, примерка и подгонка формы. В 13.00 начались съемки. Двухминутную сцену снимали аж до 16.00 и только после этого все участники съемок смогли поесть.

- Сцену снимали в здании старой больницы, в кабинете главного врача. Все очень по-деловому, время - деньги! – рассказала Наталия. - Это не быстрый процесс, но я люблю все, что связано со съемками. Клипы, кино, фотосъемка, для меня особый творческий процесс - погружение в сценарий и отключение от реальности.

Были и небольшие огрехи.

- Во время своего монолога я очень протяжно произносила фамилии, и Артур Румынский, режиссер сериала, сравнивая меня с философом, просил не затягивать, напоминая, что это не песня, это кино, здесь все по-другому, - засмеялась Наталия.

Не обошлось и без классической оплошности.

- Однажды я забыла текст и «включила» самодеятельность. Было забавно, - с улыбкой вспоминает Наталия Иванова. - Еще во время съемок режиссер поменял некоторые слова моей роли. Но мне это не помешало, ведь главное - помнить, о чем шла речь.

Нижегородская певица Наталия Иванова снялась в сериале «Анатомия убийства» с Андреем ЧернышевымФото: Предоставлено героем публикации

После съемок режиссер Артур Румынский подарил Наталии огромный букет роз, а вся съемочная группа аплодировала нижегородской певице. После чего Наталия поехала на концерт, посвященный дню города Москвы, в котором она принимала участие.

- За один день я успела сняться в сериале и выступить на праздничном концерте на Поклонной горе, - бодро закончила Наталия.

КСТАТИ

Наталия Иванова снималась в фильме «Сорок розовых кустов», где сыграла бывшую жену, прилетевшую из Австралии, чтобы восстановить отношения с мужем.

- Кинематограф – это моя давняя мечта. Я всегда к ней стремилась и посещала курсы акт6рского мастерства, - рассказала Наталия Иванова. - Помимо всего прочего, у меня есть хорошая черта характера: я всегда добиваюсь поставленных целей. Пока я думаю, как осуществить мечту, обязательно находятся люди, которые помогают мне в достижении задуманного. Так попробовать себя в качестве актрисы в сериале «Анатомия убийства» мне помог мой продюсер Александр Бениш.

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