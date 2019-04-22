«Я сама согласилась»: На Бору 19-летнему «Ромео» грозит суд за секс с 14-летней школьницей

Поистине итальянский скандал разгорелся сейчас на Бору Нижегородской области, а все из-за внезапно вспыхнувшей страсти между 19-летним Виктором Ерофеевым (имя героя изменено – прим. Ред.) и его 14-летней возлюбленной. Учитывая столь юный возраст красавицы, разлучить влюбленных пытаются не только родители борских «Ромео и Джульетты», но и правоохранительные органы.

- Со своим возлюбленным 14-летняя школьница познакомилась в социальной сети, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Спустя неделю жарких переписок они начали встречаться, а потом перешли к более близким отношениям – 12 апреля на заднем сиденье «Жигулей» Виктора они занялись сексом.

Учитывая, что для школьницы это был первый секс, в тот же вечер она рассказала обо всем случившемся матери. Тогда она даже представить не могла, что ее первая любовь закончится судебным разбирательством.

- По факту полового сношения с ее несовершеннолетней дочерью мама девочки обратилась с заявлением в отдел полиции, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Тогда же по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». В настоящее время девочке назначена судебно-медицинская экспертиза, а молодой человек объявлен в розыск. Сейчас его точное местонахождение не установлено.

Кстати, давая объяснения следователям, девочка пояснила, что секс был по обоюдному согласию и Виктор стал ее первым мужчиной. При этом молодой человек знал истинный возраст своей возлюбленной, однако это его не остановило.

- Как выяснилось в ходе проверки, девочка не состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Семья девочки также не считается неблагополучной.