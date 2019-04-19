2019-04-19T16:08:23+03:00
Происшествия

«Он меня связал и дал выпить водки»: Нижегородский жулик превратил свою жертву в собутыльника

Из дома пенсионера неизвестный вынес всю бытовую технику
Василий КРОТОВ
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«Он меня связал и дал выпить водки»: Нижегородский жулик превратил свою жертву в собутыльника.«Он меня связал и дал выпить водки»: Нижегородский жулик превратил свою жертву в собутыльника.
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Ограбление в Богородском районе Нижегородской области смело может претендовать на звание одного из самых необычных преступлений. В то время как большинство преступников избивают своих жертв и угрожают им расправой, этот грабитель…угостил свою жертву водкой.

- Все это случилось утром – было часов десять, - вспоминает 64-летний житель деревни Комарово Богородского района Николай Бобров (имя героя изменено – прим. Ред.) – Я лежал на диване, как вдруг мне к шее приставили какой-то предмет и накрыли голову одеялом. Мы живем в частном доме, вход со двора открыт, поэтому войти с улицы мог, кто угодно.

Конечно, в первую минуту Николай перепугался не на шутку, но преступник старался его всячески успокоить – дескать, вреда он ему причинять не собирается. Пусть только отдаст деньги, которые задолжал его сын.

- Ни о каких деньгах я не знал ни сном, ни духом, - признается Николай Бобров. – И прямо об этом сказал нападавшему. Тогда он связал мне руки шнуром от удлинителя, налил стакан водки и дал выпить. А напоследок пообещал, что заберет из квартиры всю бытовую технику в счет долга.

Все это время Николай Бобров оставался под одеялом и разглядеть своего обидчика не мог. Единственное, что он помнил – это незнакомый голос и стакан водки. Загадочного утреннего посетителя вообще можно было бы посчитать «прекрасной» грезой, если бы из дома действительно не исчезла вся техника.

- Из дома потерпевшего были похищены цветной телевизор, DVD-плеер, кнопочный телефон и приставка-усилитель антенны, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – К счастью, в районе совершения преступления были установлены камеры видеонаблюдения, которые сразу же были проверены. Оказалось, что преступник скрылся с места преступления на такси. Причем поехал он прямиком в ломбард, куда и сдал все похищенные вещи.

Буквально за считанные часы удалось установить и личность подозреваемого – им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По горячим следам его удалось задержать. Причем его «щедрость» по отношению к своей жертве может теперь сыграть с ним злую шутку – на распитой бутылке водки в доме у пенсионера удалось обнаружить его отпечатки пальцев.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщил источник в правоохранительных органах – Расследование этого преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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