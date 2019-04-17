2019-04-17T18:45:14+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде могут появиться платные перекрестки

Таким образом планируется решить проблему пробок на дорогах
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде могут появиться платные перекресткиВ Нижнем Новгороде могут появиться платные перекресткиФото: Иван ВИСЛОВ
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Автомобильные пробки в больших городах стали настоящей проблемой для местных жителей. Власти пытаются хоть как-то разгрузить дороги, но каких-либо ощутимых результатов добиться так и не удалось. Свой вклад в решение проблемы автомобильных пробок решили внести эксперты национальной технологической инициативы AutoNet, 16 апреля они предложили ввести платные перекрестки. В качестве эксперимента AutoNet предложил выбрать Нижний Новгород, Липецк и Ульяновск.

Представители организации ссылаются на успешный опыт Сингапура, где много зон с платным проездом. Однако российские города далеки от азиатского города-государства. Так, в Нижнем Новгороде у многих дорог нет дублеров, и все едут через один перекресток не потому, что им очень хочется стоять в пробке, а потому что альтернативы нет.

В социальных сетях появилась информация, что администрация нижнего Новгорода уже якобы даже выбрала перекресток, на котором будет проводится эксперимент. Однако в мэрии «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» эту информации не подтвердили. Зато само появление платного перекрестка отрицать не стали.

- Проблема пробок в Нижнем Новгороде существует. Для ее решения разрабатываются разные проекты по улучшению дорожной ситуации, которые затем постепенно внедряются. В частности, вводятся перехватывающие парковки, изменяются режимы работы светофоров, для улучшения пропускной способности меняется направление движения (одностороннее, двухстороннее и т.д). Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность по организации выделенных полос для общественного транспорта, - рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. - Вопрос введения платных светофоров в Нижнем Новгороде будет рассматриваться после принятия соответствующего решения на федеральном уровне.

Но тут уже национальная технологическая инициатива AutoNet пошла на попятную.

- Внедрение платных перекрестков в России не планируется, - написано на сайте НТИ AutoNet. - В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится. 24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках международного навигационного форума. У экспертов будет возможность оценить все возможные риски инновационных решений и идей, которые применяются в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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