Арзамасские фехтовальщики привезли медали с двух турниров

Шпажист спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода Максим Петров завоевал медаль высшего достоинства на Всероссийском турнире по фехтованию «Весенняя капель», который состоялся 26 марта 2019 года в Казани. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В турнире приняли участие 35 команд из Новосибирской, Нижегородской, Московской, Ленинградской, Кировской, Омской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, республик Татарстан, Башкирия, Краснодарского края и Москвы. Воспитанник тренера Александра Фомичева шпажист Максим Петров стал обладателем золотой медали в командных соревнованиях в составе сборной Нижегородской области.

А спустя два дня арзамасские фехтовальщики отличились уже в открытом Первенстве Нижнего Новгорода по фехтованию на саблях среди мальчиков и девочек 2006 года рождения и моложе.

Воспитанники мастера спорта России Вадима Карпычева привезли из столицы региона четыре призовых места в личных соревнованиях. Среди девочек Евгения Архипова стала лучшей, серебро завоевала София Илюшина, бронзу – Алена Филатова. Среди мальчиков Никита Новаев поднялся на вторую ступень пьедестала почета.