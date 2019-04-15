Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов покинул свой пост, рассказали «Комсомольской правде»- Нижний Новгород» в региональном правительстве.

Он был уволен с 15 апреля 2019 года. Антон Шаклунов написал заявление на увольнение по собственному желанию. И теперь обязанности министра Нижегородской области исполняет

Елена Саксонова.

Обязанности министра Нижегородской области исполняет Елена Саксонова. Фото: zdrav-nnov

Совсем недавно, 28 марта 2019 года, Антон Шаклунов представил ее коллективу министерства как первого заместителя. Елена Саксонова курировала программу развития здравоохранения, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и разработки и реализации территориальной программы государственных гарантий оказания помощи населению.

Елена Саксонова пришла в нижегородский минздрав с поста федерального инспектора по Республике Татарстан аппарата полпреда Президента в Приволжском федеральном округе. Ранее работала главным советником департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда в ПФО. С 2004 по 2012 год работала в министерстве здравоохранения Нижегородской области, где прошла путь от специалиста до начальника отдела стратегического планирования.