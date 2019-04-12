2019-04-12T16:48:51+03:00
Общество

Получить скидку за проезд можно, оплатив его с помощью карты Visa

«Ситикард» объявил новую весеннюю акцию
Юлия ДАНЧЕНКО
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Получить скидку за проезд можно, оплатив его с помощью карты VisaПолучить скидку за проезд можно, оплатив его с помощью карты VisaФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Начиная с 11 апреля, получить скидку за проезд в общественном транспорте может любой обладатель банковской карты Visa. Компания «Ситикард» объявила новую весеннюю акцию, согласно которой в любом общественном транспорте, в том числе и в частных маршрутках всех нижегородских перевозчиков, можно будет купить билет со скидкой. Об этом говорится в группе компании.

- Маршрутах частных перевозчиков Нижнего Новгорода и на городских маршрутах МУП «Борский ПАП» на Бору при оплате проезда картой Visa любого банка или устройством с технологией бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок) с привязанной картой Visa, проезд обойдется вам дешевле! – написано на официальной страничке «Ситикард».

В Нижнем Новгороде проезд обойдется в 26 рублей, а на Бору вам нужно будет заплатить всего 23 рубля.

Акция будет действовать до 19 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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