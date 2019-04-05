2019-04-05T14:18:55+03:00
Общество

40 миллионов штрафа выплатят нижегородские подрядчики за плохую уборку дорог этой зимой

Городские власти подвели итоги работы портала «Антиснег»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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40 миллионов штрафа выплатят нижегородские подрядчики за плохую уборку дорог этой зимой.40 миллионов штрафа выплатят нижегородские подрядчики за плохую уборку дорог этой зимой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За некачественную уборку дорог и дворов этой зимой нижегородским подрядчикам придется выплатить штрафы в размере 40,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода, подводя итоги работы информационной системы «Антиснег».

- За зиму административно-технической инспекцией было зарегистрировано более 20 тысяч нарушений за ненадлежащее содержание городских улиц, - сообщил начальник АТИ Нижнего Новгорода Иван Соловьев. – Из них в установленные законом сроки были устранены 16 719 нарушений. Кроме того, за это же время в городе было возбуждено 3 446 административных дел по факту этих нарушений, 935 из которых касались некачественного содержания улично-дорожной сети. Проверки проводились в том числе по итогам рассмотрения заявок жителей в системе «Антиснег».

По мнению представителей городской администрации, портал «Антиснег» стал важным инструментом общественного контроля в сфере уборки улично-дорожной сети.

- В настоящее время работа ресурса приостановлена до следующего зимнего сезона. Необходимо будет провести работу над ошибками, - пояснил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Алексей Карапузов. - Как показал сезон уборки в зимний период, основная наша задача до будущего зимнего сезона – актуализировать карту уборочных территорий и зоны ответственности по территориям

Впрочем, появление портала «Антиснег» стало далеко не единственным изменением в уборке дорог этой зимой. Не менее важен переход на новую систему уборки дорог в Нижнем Новгороде. Единым генеральным подрядчиком стало МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».

- Муниципальная техника и базы были переданы в хозяйственное ведение муниципальных дорожных предприятий, а в МП «РЭД АР» – функции и техника по эвакуации припаркованных транспортных средств, мешающих механизированной уборке территорий, что помогло более мобильно организовать работу уборочной спецтехники и эвакуаторов, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Роман Колосов. - С помощью системы появилась возможность оперативно получать информацию о количестве вышедшей техники на уборку и ее местоположении без дополнительных запросов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 миллион 230 тысяч кубометров снега вывезено в Нижнем Новгороде зимой 2019 года

1 миллион 50 тысяч кубометров снега вывезено зимой 2018 года

550 тысяч кубометров снега – в 2016 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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