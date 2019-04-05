«Ресторанчик у бобра»: Уникальное домашнее видео из жизни обитателей Керженского заповедника опубликовали в Нижнем Новгороде

Как, по-вашему, проводят свои будни лесные жители? Спят, едят или бегают среди деревьев? Теперь об этом можно не гадать, а увидеть своими глазами - сотрудники Керженского заповедника опубликовали удивительно милые видео о лесных жителях. В фотоловушки этой зимой угодили обитающие в заповеднике бобры, зайцы и северные олени.

- На материалах с фотоловушек видно, что бобр свалил дерево осин, чтобы кормиться самому, - рассказывают сотрудники заповедника. – Но кору осины с удовольствием едят и зайцы. Они пришли к поваленному дереву и обрадовались сваленному доступному корму.

Оценили лесной ресторанчик «У бобра» и северные олени. Для них, конечно, кора деревьев не самое большое лакомство, но кто же откажется от бесплатного угощения?

- Вообще северные олени предпочитают лишайник ягель, но проходя мимо места кормежки бобра и зайцев, тоже решили попробовать веточки осины, - объясняют специалисты заповедника.

Сейчас на территории большого вольера площадью 123 га живут сами северные олени, а также их пушистые соседи – бобры, зайцы и другие животные. С помощью фотоловушек теперь можно полюбоваться привычками каждого из них.