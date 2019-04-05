«Творим добрые дела!»: Нижегородские школьницы навели порядок на детской площадке

Обычно взрослые подают пример детям, однако в Сормовском районе произошла иная история. Две подружки ни с того ни с сего решили убраться на территории около Светлоярского озера. Свой героический, по мнению общественности, поступок девочки сняли на видео, а после опубликовали в соцсетях.

- Всем привет. Меня зовут Настя, а мою подружку - Соня. Мы гуляли в Светлоярском парке, и нам пришла мысль убраться на детской площадке, - сообщили они подписчикам.

«Мы творим добрые дела!» - заявили активистки на видео. Наводить порядок девочки отправились вечером, когда на улице хоть глаз коли. Пустые бутылки, упаковки из-под чипсов и пакеты, в которых когда-то был кошачий корм, выискивали, подсвечивая фонариком в мобильном телефоне. За час подружкам удалось собрать пять пакетов мусора.

- Уважаемые нижегородцы, очень просим вас выкидывать мусор в урну, а не мимо! - призвали под конец Настя и Соня.

Горожане их поступок оценили, отметив, однако, что браться за грязную работу лучше в перчатках.

- Низкий поклон девчонкам за порыв! Да, не все убрали, да, не в перчатках. Да, это было разово и спонтанно, но именно поэтому еще большие молодцы. Мало кому в ходе простой прогулки придет в голову мысль убраться там, где он гуляет, -

похвалил Евгений Горчаков.

- Лучшее, что я видел за последнее время из полезного для города. Купите хваталку для мусора, чтобы руки не пачкать, - добавил Кирилл Тюрин.

- Радует, что дети хотят сделать мир лучше. Спасибо, девочки, - поблагодарила Наталья Павлова.

- Жаль только, что те, кто мусорят, за собой не убирают, - подметила Елена Игонина.