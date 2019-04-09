Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв

Мобильный оператор Tele2 выступит партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Собранные на мероприятии средства будут переданы организациям, работающим с детьми. Регистрация утиных «спортсменов» уже открыта на сайте duckrace.ru.

Чтобы принять участие в утином фестивале и поддержать проекты фонда, достаточно стать владельцем хотя бы одного резинового «спортсмена» и зарегистрировать его на сайте мероприятия. Шестой благотворительный утиный заплыв пройдет в московском парке «Красная Пресня» 1 июня 2019 года. В этот день сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в Краснопресненский пруд и с помощью брандспойта поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.

Благотворительный праздник организует фонд «Навстречу переменам», партнерами заплыва выступают компании Tele2 и Metro. Цель благотворительного утиного фестиваля – собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Социальные стартапы организации помогают в том числе детям с ДЦП, синдромом Дауна и нарушением слуха, подросткам в непростой жизненной ситуации.

Онлайн-регистрация резиновых утят заканчивается 25 мая в 23:59. При этом каждый «спортсмен» получит персональный номер, по которому будет определяться победитель. Зарегистрировать можно как одного участника, так и целую утиную флотилию, от имени частного лица либо компании. Еще один шанс выбрать резинового «спортсмена» будет в день мероприятия на стендах фонда «Навстречу переменам».

Фото: Tele2

Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат подарки от Tele2.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

- Каждый год мы с нетерпением ждем утиного фестиваля. Ведь это не только веселый праздник для детей и взрослых, но и возможность собрать средства на инициативы социальных предпринимателей, которых мы поддерживаем. Замечательно, что утиный заплыв вызывает все больший интерес и благодаря ему люди узнают о детских социально-предпринимательских проектах.

Утиный заплыв – распространенное благотворительное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам», и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2018 году в заплыве участвовало более 1000 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и защиты их интересов.