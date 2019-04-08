«Выползли погреться»: Ядовитые змеи вышли из спячки в Нижегородской области

В Нижегородской области после зимней спячки активизировались ядовитые змеи. Один из жителей Балахнинского района успел запечатлеть несколько гадюк, которые выползли из нор.

Эти фотографии были опубликованы в соцсетях. Нижегородцы испугались не на шутку.

- Это очень опасно и страшно. Надо быть в таких местах осторожными, с ними не до шуток, - предупредила Татьяна Мочалова.

- У них сейчас брачный период. В это время, после зимы, они особенно агрессивны, - добавил Митя Нижегородский.

- Я в лес в Балахне ни ногой, - насторожился Николай Орлов.

- Красивые, но опасные, - прокомментировала Анна Маслова.

СПРАВКА КП

Гадюка - змея не агрессивная. При приближении человека старается удалитьсяили использует свою камуфлирующую окраску (от серого и голубоватого до медно-красного и черного цвета, с характерным зигзагообразным рисунком вдоль хребта). Только в случае неожиданного появления человекаили провокации с его стороны она может попытаться укусить. Гадюка смертельно ядовита, но она вырабатывает немного яда, поэтому после ее укуса человек выживает. После укуса гадюки у человека может начаться головокружение, появиться тошнота, вялость, головная боль и одышка. Необходимо сразу же обратиться в больницу.