«Зажал в лифте и полез под юбку»: Дворник пытался изнасиловать 9-летнюю девочку в Нижнем Новгороде
Жуткое происшествие случилось в Нижнем Новгороде на днях. Дворник из жилищного сервиса на улице Переходникова в Автозаводском районе пытался изнасиловать в лифте маленькую девочку.
Об этом инциденте в социальных сетях рассказали местные жители.
- Девочка зашла в лифт жилого дома, за ней проследовал 58 летний дворник. Мужчина начал приставать к ребёнку — сначала начал ее гладить, а затем полез ей рукой под юбку, - опубликовало сообщество «Типичный Нижний Новгород».
К счастью, изнасиловать девятилетнюю школьницу мужчине не удалось. Девочка выбежала из лифта, пришла домой и рассказала обо всем своей маме. Нижегородка обратилась в полицию.
Как сообщили «Комсомольской правде» в следственном комитете, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Напавший на девочку мужчина задержан.
Информация о случившемся сразу же облетела в нижегородские паблики и подвергла местных жителей в шок.
- Шею свернуть и все, - возмутился Степан Сторожев.
- Какой кошмар! Кастрировать таких тупым ножом без наркоза, - написала Евгения Конева.
- Стрелять нужно таких, - высказался Рома Благинин.
- Из-за таких уродов придется дочь водить в школу до 11 класса, - добавила Мария Губернаторова.
ИСТОЧНИК KP.RU