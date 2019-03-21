2019-03-21T13:45:19+03:00
Общество

«Не забываем ласты»: В Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике № 24

Администрация рассказала, что с этим планируется делать [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике №24. Фото: https://vk.com/kstatinnВ Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике №24. Фото: https://vk.com/kstatinnФото: СОЦСЕТИ
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Очевидцы сфотографировали затопленный подход к поликлинике №24 на улице Дьяконова в Автозаводском районе, а снимки опубликовали в группе «Кстати». За несколько часов публикация набрала более сотни лайков и почти 50 комментариев. Многие посчитали, что для середины марта это нормальная картина: снег тает, образуются лужи. По-другому, кажется, не бывает.

В Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике №24. Фото: https://vk.com/kstatinn Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике №24. Фото: https://vk.com/kstatinnФото: СОЦСЕТИ

- Весна на дворе. Смиритесь уже! По-моему, уже все лужи и сосульки Нижнего Новгорода стали звездами, - прокомментировала Оксана Синцова.

- Снег плохо, вода плохо, ямы плохо. А что хорошо? - поинтересовался Олег Шумилов.

В Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике №24. Фото: https://vk.com/kstatinn Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде затопило дорогу к поликлинике №24. Фото: https://vk.com/kstatinnФото: СОЦСЕТИ

Подписчики отметили, что в принципе проход обеспечен - поверх огромной лужи уложены деревянные поддоны.

- А могли бы оставить так… - обратил внимание Алексей Матяев.

- Открытие купального сезона. Не забываем ласты, - тут же пошутила Надежда Карпова.

Реакция городской администрации не заставила себя ждать. Там пообещали, что в ближайшие часы муниципальное предприятие «РЭД» откачает воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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