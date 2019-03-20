Павел Корчагин: «Мы с вами ждали кризис, а он не случился»

- Зима прошла. Что она принесла с точки зрения экономики?

- Пока ситуация выглядит достаточно спокойной. Был некий экономический рост, который вот сейчас несколько уменьшается. По моим оценкам, все неплохо. Мы с вами встречались год назад и ждали финансового кризиса, но не дождались. В этом году будем смотреть, как будет. Пока не похоже, что он будет. Санкции могут повлиять. В Америке проблемы закончились, и они опять заговорили о каких-то возможных санкциях в нашу сторону. Возможно, это случится.

- Всем интересно, что будет с долларом. От него и от евро зависит рост цен заграничных товаров. Не только продуктов и одежды, но и машин, станков. Что, на ваш взгляд, будет с парой рубль-доллар?

- Она будет стабильна, на мой взгляд. Если не возникнет каких-то шоковых ситуаций с санкциями, с военными действиями на мировых рынках. Наша валюта хоть и в свободном обращении, но у регуляторов есть инструменты, с помощью которых они могут сглаживать те или иных экстремальные колебания на рынке валют.

- Это фонды, которые хеджируют эти риски?

- Во-первых, они могут влиять на объемы покупки валюты. Также серьезное влияние оказывает ставка рефинансирования. Благодаря тому, что она была недавно несколько повышена, приток иностранных денег в нашу страну возобновился. Поскольку иностранцы сюда привозят доллары, это не дает доллару укрепляться по отношению к рублю, потому что они их продают.

- Все говорят, что ставка рефинансирования хорошая, что Центробанк заботится. От нее зависит стоимость любых кредитов. Вот мы сейчас декларируем, что по ипотеке ставка будет ниже 10%. Это считается чудом. В то же время в Европе ипотечные кредиты – меньше 3%. Почему так?

- Потому что у них есть более глобальные проблемы, у них, может быть, не инфляция, а дефляция. То есть товары могут дешеветь, и это будет загонять экономику в еще больший тупик. И тогда невыгодно будет делать эти товары, производство сократится.

- А в бытовом смысле? Есть простое объяснение для простых людей?

- Они более эффективно работают, у них выше производительность труда. А также эти условия созданы искусственно монетарными властями, потому что они пошли даже на то, что хранить деньги стоит денег.

- То есть завидовать им не нужно, потому что в длинной перспективе все это может закончиться. Я правильно понимаю?

- Им не нужно завидовать, потому что инфляция 2-3 процента – это нормальная ситуация. А они как раз пытаются ее добиться. И инфляция означает, что экономика развивается. А у нас инфляция очень большая, и это не дает определенным проектам окупаться.

- С рынка недвижимости уходят застройщики и девелоперы, банкротятся. В этой связи прогнозируется рост цен на недвижимость. И остается ли недвижимость интересным объектом для инвестиций?

- На мой взгляд, недвижимость уже очень давно не особо интересна для инвестиций с точки зрения процентного дохода. Люди рассматривают ее как способ сбережения: на случай вала рубля, катаклизмов. Жилая недвижимость не дает того процентного дохода, который можно получить в банке. В долларах цена на нашу недвижимость находится на уровне 2007 года. И я бы не сказал, что здесь это очень выгодный инструмент инвестирования. Окупаемость большая.

- Куда сегодня увлекательней всего и надежнее всего вкладывать деньги?

- Я не могу рекомендовать конкретный инструмент, так как это запрещено законодательством. Я могу дать рекомендацию в плане направлений. Во-первых, нужно иметь подушку безопасности. Это значит, что, если с вами что-то случится, у вас должен быть запас денег, чтобы эти проблемы решить. Открыть накопительные счета, например. То есть среднемесячный доход умножаете на 3-6 месяцев. И эта сумма у вас должна быть. И тогда вы начинаете инвестировать. Вы добавляете себе в портфель и долгосрочные депозиты, можете купить корпоративные облигации, можете надежные акции добавить. Философия в том, что никто не знает, что будет завтра. И если у вас деньги разложены в разные корзины, вам не нужно гадать. И если где-то ошибетесь, то другие источники поправят ситуацию.

- Куда идти доверяться? И как застраховаться от обмана?

- Во-первых, не надо бояться. А, во-вторых, самый проверенный способ инвестирования для тех, у кого нет на это времени, - это фонды. У нас их несколько. Фонд содержит от 30 до 50 лидирующих компаний той или иной страны. Даже на 50 тысяч вы можете собрать портфель, который будет зависеть от экономик разных стран. Таким образом, вложение можно обезопасить. И просто ежемесячно туда что-то откладывать. Тема с ростом ценных бумаг в долгосрочке дает очень хорошие результаты. Да, может случиться кризис, но не надо паниковать. Нужно рассматривать это как возможность. Вы же берете продукты по акции «3 по цене 1». И здесь также.

- Есть ли какие-то позитивные факторы для российской экономики, которые кому-то вернут, а у кого-то укрепят веру в светлую даль?

- Да, они есть. Открываются новые производства, экономика развивается, поднимается сельское хозяйство. Все это происходит постепенно, нельзя всего достичь по щелчку пальцев. Банковский сервис у нас прекрасно развит, что такого нет даже в Европе.