Сегодня, 16 марта, нижегородцы празднуют пятилетие со дня присоединения республики Крым к России. В честь праздника на площади перед катером «Герой» прошел массовый флешмоб «Крымская весна». Сообщили в пресс-службе правителства Нижегородкой области.

Более 500 нижегородцев выстроились в слово «Крым» в цветах российского флага и передали видео-привет другим регионам.

Организатором мероприятия выступили Нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и молодежная палата при городской думе.

В Нижнем Новгороде отпраздновали пятилетие присоединения Крыма. Фото: Александр Воложанин

Однако еще больше нижегородцев пришло к Нижегородской ярмарке, где также проходил праздник «Крымская весна». Как рассказали в общественной палате Нижегородской области, мероприятие посетило три тысячи человек.

Все они стали участниками развлекательной программы. Участники танцевали под музыку нижегородского губернского оркестра, вокального ансамбля «Жар-птица» из Севастополя и московских гостей из проекта Viva. Кроме того, нижегородцы смогли оценить творчество коллективов «Маэстро», Chkalov и Алены Ражевой. Кроме того, на празднике состоялась премьера песни нижегородского композитора Максима Розенберга «Крымский мост».

Однако наибольшей популярностью пользовался арт-объект, где все желающие отмечали на карте ленточками любимое место в Крыму.

В Нижнем Новгороде отпраздновали пятилетие присоединения Крыма. Фото: Александр Воложанин

Также исторический парк «Россия – моя история» подготовил тематическую экскурсию.

- У нас открылась новая экспозиция, которая посвящена истории Крыма со времен античности и в составе Российского государства. Я рад пригласить всех нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода посетить наш исторический парк. История Крыма – это неотъемлемая часть истории нашей родины, изучая ее, мы больше узнаем об истории нашей страны, - сказал директор исторического парка Даниил Семикопов.

Гости праздника на Нижегородской ярмарке получили в подарок памятные сувениры - открытки и броши «Белые тюльпаны».