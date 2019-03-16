Погода в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 марта 2019 года: переменная облачность и сильный ветер

В субботу, 16 марта, по данным Gismeteo, в Нижнем Новгороде ожидается прохладная погода. Утром температура воздуха составит - 4 градуса. Будет облачно, однако временами солнышко будет радовать нижегородцев своим появлением. Также ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер со скоростью 5 м/с, при порывах до 8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Днем солнышко почти не будет выходить из-за облаков, а воздух прогреется до – 1 градуса. Снег усилится, да и ветер, не изменив направление, станет сильнее – 8 м/с, при порывах до 12 м/с. Атмосферное давление немного снизится и составит 752 мм рт.ст. Вечером 16 марта температура воздуха снизится до -2 градусов, уменьшатся до 10 м/с и порывы ветра. Атмосферное давление упадет еще на одно деление и составит 751 мм рт.ст. Ночью похолодает до – 4 градусов, зато немного стихнет ветер и составит 4 м/с, при порывах 7 м/с.

В воскресенье, 17 марта, утром также будет облачно и прохладно, температура воздуха составит – 3 градуса. Также нижегородцев ждет небольшой снег. Юго-восточный ветер будет со скорость 4 м/с, при порывах 9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ветер останется прежним, да и снежок продолжит лететь. Поднимется лишь атмосферное давление – 753 мм рт.ст. Вечером температура воздуха упадет до 0 градусов. Немного утихнет ветер и будет дуть со скоростью 3 м/с, при порывах до 6 м/с. Атмосферное давление, напротив, вырастет – 755 мм рт.ст. Ночью станет еще холоднее, воздух прогреется всего до - 1 градуса, а вот ветер станет почти незаметным – 2м/с, при порывах до 3 м/с. А вот атмосферное давление продолжит расти и составит 756 мм рт.ст.