2019-03-16T09:42:21+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 марта 2019 года: переменная облачность и сильный ветер

Зима пока не хочет уходить, поэтому на улице пока еще холодно
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Погода в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 марта 2019 года: переменная облачность и сильный ветерПогода в Нижнем Новгороде на выходные 16-17 марта 2019 года: переменная облачность и сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 16 марта, по данным Gismeteo, в Нижнем Новгороде ожидается прохладная погода. Утром температура воздуха составит - 4 градуса. Будет облачно, однако временами солнышко будет радовать нижегородцев своим появлением. Также ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер со скоростью 5 м/с, при порывах до 8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Днем солнышко почти не будет выходить из-за облаков, а воздух прогреется до – 1 градуса. Снег усилится, да и ветер, не изменив направление, станет сильнее – 8 м/с, при порывах до 12 м/с. Атмосферное давление немного снизится и составит 752 мм рт.ст. Вечером 16 марта температура воздуха снизится до -2 градусов, уменьшатся до 10 м/с и порывы ветра. Атмосферное давление упадет еще на одно деление и составит 751 мм рт.ст. Ночью похолодает до – 4 градусов, зато немного стихнет ветер и составит 4 м/с, при порывах 7 м/с.

В воскресенье, 17 марта, утром также будет облачно и прохладно, температура воздуха составит – 3 градуса. Также нижегородцев ждет небольшой снег. Юго-восточный ветер будет со скорость 4 м/с, при порывах 9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ветер останется прежним, да и снежок продолжит лететь. Поднимется лишь атмосферное давление – 753 мм рт.ст. Вечером температура воздуха упадет до 0 градусов. Немного утихнет ветер и будет дуть со скоростью 3 м/с, при порывах до 6 м/с. Атмосферное давление, напротив, вырастет – 755 мм рт.ст. Ночью станет еще холоднее, воздух прогреется всего до - 1 градуса, а вот ветер станет почти незаметным – 2м/с, при порывах до 3 м/с. А вот атмосферное давление продолжит расти и составит 756 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Миронов: "Нижегородская область в части внедрения национальной системы сертификации – лидер в стране"
Руководитель центра стандартизации и метрологии Нижегородской области в программе "Герои Волги" рассказал о балансе интересов производителей и потребителей, нововведениях в сфере ЖКХ и системе учета
Новости 24
Спортивный фестиваль «Яркий мир спорта!» для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин: «Необходимо максимально жестко отреагировать на инцидент с падением льда на ребенка»
Глеб Никитин принял участие в Дне наставника на конкурсе «Лидеры России»
Нижегородский стадион «Полет» выставили на продажу
В Нижнем Новгороде начались гастроли театра балета Бориса Эйфмана
Работы по возведению фундамента детского сада в ЖК «Мещерское озеро» почти завершены
«Цифровая мобилизация» прошла в Городце 14 марта
Нижегородский РЦ «Янтарь» представлен на XI Международном конгрессе «Нейрореабилитация» в Москве
Нижегородские предприятия-участники «Эффективной губернии» увеличили объем заказов почти до 9 миллиардов рублей
Глеб Никитин принял участие в панельной дискуссии губернаторов в рамках финала конкурса «Лидеры России»
Снежные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
Жадный чиновник в Дзержинске получал зарплату за вторую работу, не появляясь на ней
Адвокаты экс-мэра Андрея Климентьева прокомментировали его задержание
Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров проекта «Умный город»
Нижегородский опыт внедрения бережливых технологий будут перенимать в других регионах страны
Международный форум «Великие реки» пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая
Тело жестоко убитого мужчины найдено на обочине дороги в Нижегородской области
Житель Лыскова получил восемь лет колонии строгого режима за убийство посетителя кафе
В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря Романова
Театр балета Бориса Эйфмана представит нижегородцам «Анну Каренину»
СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на жительницу Дзержинска
В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике