«Это что за лягушонок?»: Ирина Пегова шокировала поклонников полуобнаженными снимками
Настоящий шквал эмоций вызвала у поклонников актриса Ирина Пегова, опубликовав серию своих полуобнаженных снимков. На них актриса позирует в крохотном купальнике и с букетом роз. Поначалу кажется, что на девушке вообще ничего нет, кроме нежных розовых лепестков.
- И снова…розовые розы. Ооо! – прокомментировали эти снимки сама актриса.
Такая откровенность многих шокировала и разделила подписчиков Ирины Пеговой на два лагеря.
- Прекрасная, смелая и естественная, - искренне восхитилась ее красотой lyalya.karasalihova.
- Я думала, ребенок сидит: такая худышка - красивая малышка, - поддержала ее natashasmirnova2086.
А вот многие другие поклонники актрисы красоту снимков не оценили. Более того, многие посчитали их излишне откровенными.
- Это что за лягушонок? – прокомментировала фотографию thebestmama87.
- Ну, точно, повторюсь не ваш стиль. Очень неудачно. Получилось немножко уродливо. Зря вы на это согласились, - высказала свои претензии t_alisa2018. Фильм «Акушерка» я просмотрела полностью. Там вы скромны, справедливы. В фильме вы на своём месте . Роль сыграна вами, это моё мнение, прекрасно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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