2019-03-14T18:21:55+03:00
Звезды

«Это что за лягушонок?»: Ирина Пегова шокировала поклонников полуобнаженными снимками

На фотографиях наготу актрисы прикрывают только розы и крохотный купальник [фото]
Василий КРОТОВ
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Ирина Пегова шокировала поклонников полуобнаженными снимками.Ирина Пегова шокировала поклонников полуобнаженными снимками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Настоящий шквал эмоций вызвала у поклонников актриса Ирина Пегова, опубликовав серию своих полуобнаженных снимков. На них актриса позирует в крохотном купальнике и с букетом роз. Поначалу кажется, что на девушке вообще ничего нет, кроме нежных розовых лепестков.

- И снова…розовые розы. Ооо! – прокомментировали эти снимки сама актриса.

Такая откровенность многих шокировала и разделила подписчиков Ирины Пеговой на два лагеря.

- Прекрасная, смелая и естественная, - искренне восхитилась ее красотой lyalya.karasalihova.

- Я думала, ребенок сидит: такая худышка - красивая малышка, - поддержала ее natashasmirnova2086.

А вот многие другие поклонники актрисы красоту снимков не оценили. Более того, многие посчитали их излишне откровенными.

pegovairinapegovairina
И снова ..... розовые розы ооо!!!
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- Это что за лягушонок? – прокомментировала фотографию thebestmama87.

- Ну, точно, повторюсь не ваш стиль. Очень неудачно. Получилось немножко уродливо. Зря вы на это согласились, - высказала свои претензии t_alisa2018. Фильм «Акушерка» я просмотрела полностью. Там вы скромны, справедливы. В фильме вы на своём месте . Роль сыграна вами, это моё мнение, прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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