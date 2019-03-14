«Это что за лягушонок?»: Ирина Пегова шокировала поклонников полуобнаженными снимками

Настоящий шквал эмоций вызвала у поклонников актриса Ирина Пегова, опубликовав серию своих полуобнаженных снимков. На них актриса позирует в крохотном купальнике и с букетом роз. Поначалу кажется, что на девушке вообще ничего нет, кроме нежных розовых лепестков.

- И снова…розовые розы. Ооо! – прокомментировали эти снимки сама актриса.

Такая откровенность многих шокировала и разделила подписчиков Ирины Пеговой на два лагеря.

- Прекрасная, смелая и естественная, - искренне восхитилась ее красотой lyalya.karasalihova.

- Я думала, ребенок сидит: такая худышка - красивая малышка, - поддержала ее natashasmirnova2086.

А вот многие другие поклонники актрисы красоту снимков не оценили. Более того, многие посчитали их излишне откровенными.

pegovairina И снова ..... розовые розы ооо!!!

- Это что за лягушонок? – прокомментировала фотографию thebestmama87.

- Ну, точно, повторюсь не ваш стиль. Очень неудачно. Получилось немножко уродливо. Зря вы на это согласились, - высказала свои претензии t_alisa2018. Фильм «Акушерка» я просмотрела полностью. Там вы скромны, справедливы. В фильме вы на своём месте . Роль сыграна вами, это моё мнение, прекрасно.