Прогноз погоды на 18-22 марта в Нижнем Новгороде: дождь со снегом и небольшое потепление

Нижегородцы с нетерпением ждут тепла и солнца. Первое придет уже в ближайшие дни, а вот со вторым весна решила повременить. Главное – морозов больше не будет!

Сегодня, 18 марта, вечером ожидается до +3 градусов. Небо остается пасмурным, а ветер будет дуть с юга со скоростью до трех с половиной метров в секунду.

Во вторник, 19 марта, ближе к обеду столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В вечерние часы синоптики прогнозируют небольшой дождь и юго-западный ветер. Ночью будет до +2.

В середине недели в приволжской столице ожидается до +2 градусов тепла днем и небольшой дождь, к которому ближе к вечеру прибавится снег. Ветер чуть снизит скорость, которая не превысит 2,7 метра в секунду.Ночью синоптики обещают от нуля до +1.

В четверг, 21 марта, небо так и не остается пасмурным. В дневные часы будет до +3, а к вечеру возможен небольшой снег. Ночью немного похолодает, столбики термометров покажут -1. Зато ветер совсем стихнет, прогнозируется штиль.

В последний рабочий день этой недели будет пасмурно и немного снежно. Ветер будь дуть с юга со скоростью не выше двух метров в секунду.

Примерно такая же погода ожидается в течение всех выходных и следующей недели.