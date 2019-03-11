Нижегородский пианист Даниил Трифонов попал в рейтинг Forbes «30 до 30»

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30»: в него вошли 30 самых перспективных людей Европы в возрасте до 30 лет. В список попал и пианист Даниил Трифонов, который родился в Нижнем Новгороде.

Даниилу 27 лет, и он уже выступает с лучшими мировыми оркестрами: «Метрополитен-Опера» в США, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Венским филармоническим оркестром и Национальным оркестром Испании. Молодой человек является одним из самых известных и востребованных в мире музыкантов своего поколения.

Как отметили в Forbes, на счету Трифонова десятки наград, сотни концертов, восемь студийных альбомов и несколько записей живых концертов.

Напомним, в 2018 году «Комсомолка» рассказывала, что Трифонов получил премию «Грэмми» за лучшее классическое инструментальное сольное исполнение. Музыкант был удостоен высокой награды за альбом «Трансцендентальные этюды» Ференца Листа.

Справка «КП»

Даниил Трифонов родился в Нижнем Новгороде в 1991 году. Он начал заниматься музыкой, когда ему было пять лет. Даниил обучался в средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных в Москве, после окончания которой поступил в Кливлендский Институт музыки.

В 2010-2011 годах он получил высокие награды на Международном конкурсе имени Чайковского, Международном фортепианном конкурсе имени Артура Рубинштейна и Международном конкурсе пианистов имени Шопена.