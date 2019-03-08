Нижегородское «Торпедо» разгромило «Барыс» со счетом 3:1

Борьбу нижегородского «Торпедо» и астанинского «Барыса» еще до начала матчей на выбывание считали самым интересным и непредсказуемым. И все благодаря особенному характеру и игровому почерку соперников. И, надо сказать, команды не подвели своих болельщиков – матч, состоявшийся на льду Нагорного дворца спорта 8 марта, получился по-настоящему зрелищным и захватывающим.

Еще в середине первого периода нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Паршин открыл счет в этом матче, тем самым настроив свою команду на победу. Впрочем, и хоккеисты из Астаны не уступали – на какое-то время «Барысу» даже удалось сравнять счет. Однако вскоре защитник Артем Аляев забил еще одну шайбу в ворота соперника. И окончательный перевес нижегородцы получили благодаря Владимиру Галузину, установившему счет 3:1 в пользу "Торпедо".

По итогам этого матча счет в серии составил 3:3. Окончательно станет известно, кто пробьется в четвертьфинал Кубка Гагарина, станет известно уже 10 марта, после матча в Астане.