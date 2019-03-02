2019-03-02T12:15:32+03:00
Общество

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ

Нижегородцы обыграли одну из сильнейших команд России со счетом 85:83
Юлия ДАНЧЕНКО
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БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"
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В начале игры «Зенит» выглядел более собранным и сконцентрированным, и быстро открыл счет - 9:0. Главной головной болью для нижегородской защиты стал центровой петербуржцев Джален Рейнольдс – он мощно орудовал под кольцом и набрал для своей команды 10 очков. От тотального разгрома нашу команду спасли своевременные попадания из-за дуги Кендрика Перри и Евгения Бабурина. В итоге первая четверть игры закончилась со счетом 17:26. Игроки «Нижнего Новгорода» уже начали падать духом, но спасительной баззер трехочкового достоинства в исполнении Артема Комолова под занавес первой половины подействовал на хозяев благотворно.

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"

Игра в третьей четверти уже больше радовала нижегородских болельщиков, однако этот отрезок «Зенит» все-таки смог завершить в свою пользу благодаря дальнему от Марко Симоновича - 57:62. Заключительная четверть щекотала нервы болельщикам обеих команд. В результате основное время завершилось со счетом 74:74.

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"

Лидер в дополнительной пятиминутке менялся несколько раз. Героем момента стал Хаммер - за 12 секунд он успел отвесить мощный блокшот Трушкину и забивший сверху с двух рук. Затем лэй-ап добавил Бабурин, а решающее попадание Иэна Хаммер не оставило гостям шанса на реванш. Под занавес игры №34 успел еще реализовать два штрафных. В результате игра завершилась со счетом 85:83 в пользу БК «НН».

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"

БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» в овертайме Лиги ВТБ. Фото: БК "НН"

ИСТОЧНИК KP.RU

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