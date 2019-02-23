"Я снова первая!": Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жиму

Мастер спорта по пауэрлифтингу Надежда Чурилова из Арзамаса блестяще выступила на первенстве России по жиму в Екатеринбурге.

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуФото: СОЦСЕТИ

Первое золото на этих состязаниях девушка завоевала 20 февраля. Причем сама спортсменка до последнего не думала, что окажется на первом месте.

- Что ж, друзья. Первенство России по пауэрлифтингу (жиму). И вот я снова первая! Так случилось. Думала, буду бороться за второе-третье место, но случилось чудо! Спасибо тренеру и всем близким людям, - написала Надежда на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуФото: СОЦСЕТИ

А уже 22 февраля чемпионка заполучила еще одну золотую медаль.

- Финиш! Второе золото в моих руках. Теперь двукратный победитель первенств России по жиму и жиму классическому. Всем спасибо! - поблагодарила нижегородка в соцсетях.