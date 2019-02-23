2019-02-23T12:27:48+03:00
Спорт

"Я снова первая!": Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жиму

Спортсменка призналась, что не ожидала таких результатов [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуНадежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мастер спорта по пауэрлифтингу Надежда Чурилова из Арзамаса блестяще выступила на первенстве России по жиму в Екатеринбурге.

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жиму Фото: СОЦСЕТИ

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуФото: СОЦСЕТИ

Первое золото на этих состязаниях девушка завоевала 20 февраля. Причем сама спортсменка до последнего не думала, что окажется на первом месте.

- Что ж, друзья. Первенство России по пауэрлифтингу (жиму). И вот я снова первая! Так случилось. Думала, буду бороться за второе-третье место, но случилось чудо! Спасибо тренеру и всем близким людям, - написала Надежда на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жиму Фото: СОЦСЕТИ

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуФото: СОЦСЕТИ

А уже 22 февраля чемпионка заполучила еще одну золотую медаль.

- Финиш! Второе золото в моих руках. Теперь двукратный победитель первенств России по жиму и жиму классическому. Всем спасибо! - поблагодарила нижегородка в соцсетях.

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жиму Фото: СОЦСЕТИ

Надежда Чурилова из Арзамаса завоевала два золота на первенстве России по жимуФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Байер - Краснодар 21 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
Футбол, матч Байер - Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы состоится 21 февраля 2019 на стадионе «БайАрена». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Неизвестные похитили 115 тысяч рублей с банковской карты пожилой нижегородки
Многофункциональные центры в Нижегородской области показали высокий уровень эффективности
ХК "Торпедо" проиграл "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата
Пять случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области
Волонтеры разыскивают родственников найденной пенсионерки
Глеб Никитин: "Пусть небо над Россией всегда будет мирным!"
Фасад дома №37 по улице Пискунова должны привести в порядок к 2021 году
Нижегородский бассейн "Дельфин" хотят отремонтировать в 2019 году
Жилинспекция просит нижегородцев сообщать о свисающих с крыш сосульках
Глеб Никитин напомнил руководителям муниципалитетов о личной ответственности за уборку снега
Дзержинский депутат, набросившийся с лопатой на женщину, ушел в отставку
Пропавшая 15-летняя Настя Моисеева найдена в Нижнем Новгороде
Строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области обойдется в 43 миллиарда рублей
Александр Самоделкин ушел с поста ректора НГСХА
700 миллионов рублей будут потрачены на ремонт нижегородских школ в 2019 году
Власти обязали ГУММиД закрыть платежные документы по «Стрелке» до 1 марта
Суд закрыл производственный цех магазина «Пекарня» из-за антисанитарии