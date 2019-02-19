2019-02-19T17:07:53+03:00
Общество

Еще четыре мусороперерабатывающих комплекса построят в Нижегородской области

Они будут созданы в рамках государственно-частного партнерства
Василий КРОТОВ
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Еще четыре мусороперерабатывающих комплекса построят в Нижегородской области.Еще четыре мусороперерабатывающих комплекса построят в Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижегородской области планируется построить еще четыре комплекса по утилизации твердых коммунальных отходов. Они будут созданы в рамках государственно-частного партнерства с использованием концессионных соглашений. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании о переходе российских субъектов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

- На сегодняшний день в пяти из девяти зон построены высокотехнологичные комплексы по обработке и размещению твердых коммунальных отходов, - цитирует ТАСС главу региона Глеба Никитина. – Все они полностью отвечают требованиям природоохранного законодательства и обслуживают 73% населения. В ближайшее время в рамках государственно-частного партнерства с использованием концессионных соглашений планируется построить еще четыре таких комплекса.

Напомним, с 1 января 2019 года в Нижегородской области начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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